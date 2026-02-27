Поддержите нас UA
58-летняя Памела Андерсон в мини снялась для глянца (фото)

Памела Андерсон фото
Памела Андерсон снялась для глянца | Фото: AnOther

Памела Андерсон снова переосмысливает собственный образ — на этот раз на страницах глянца, где появилась в смелых мини и микрошортах. 58-летняя актриса демонстрирует, что естественность и уверенность могут быть главным модным акцентом в любом возрасте.

Звезда стала героиней нового выпуска AnOther Magazine, для которого позировала в серии ярких и одновременно провокационных образов.

Памела Андерсон фотосессия
Памела Андерсон снялась для глянца
Фото: AnOther

Фотосессию сняла Коллиер Шорр: Андерсон примеряла шелковое платье с цветочным принтом от August Barro, комплект в горошек от Junya Watanabe, а также наряды от Prada, Miu Miu, Helmut Lang и Balenciaga.

Памела Андерсон без макияжа
Памела Андерсон снялась для глянца
Фото: AnOther

Актриса продолжает придерживаться своего принципа естественной красоты и появилась перед камерой без макияжа. От декоративной косметики она отказалась еще в 2023 году, объяснив это личным решением после смерти своей многолетней визажистки Алексис Фогель — шагом, который назвала актом свободы и самопознания.

Памела Андерсон образ
Памела Андерсон снялась для глянца
Фото: AnOther

