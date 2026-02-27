58-річна Памела Андерсон у міні знялася для глянцю (фото)

Памела Андерсон знову переосмислює власний образ — цього разу на сторінках глянцю, де з’явилася у сміливих міні та мікрошортах. 58-річна акторка демонструє, що природність і впевненість можуть бути головним модним акцентом у будь-якому віці.

Зірка стала героїнею нового випуску AnOther Magazine, для якого позувала у серії яскравих і водночас провокативних образів.

Памела Андерсон знялася для глянцю Фото: AnOther

Фотосесію зняла Коллієр Шорр: Андерсон приміряла шовкову сукню з квітковим принтом від August Barro, комплект у горошок від Junya Watanabe, а також вбрання від Prada, Miu Miu, Helmut Lang і Balenciaga.

Акторка продовжує дотримуватися свого принципу природної краси й з’явилася перед камерою без макіяжу. Від декоративної косметики вона відмовилася ще у 2023 році, пояснивши це особистим рішенням після смерті своєї багаторічної візажистки Алексіс Фогель — кроком, який назвала актом свободи та самопізнання.

