Памелі Андерсон — 59. Як змінилася зірка "Рятівників Малібу" (фото)

Сьогодні, 1 липня, легендарній Памелі Андерсон виповнюється 59 років. Світову славу їй принесли зйомки для журналу Playboy та роль СіДжей Паркер у культовому серіалі "Рятувальники Малібу".

Фокус з цієї нагоди розповідає про знамениту канадсько-американську акторку, фотомодель та письменницю.

Іменинниця нещодавно переїхала до рідної Канади, де живе у відреставрованому будинку своєї бабусі в місті Ледісміт. Памела активно займається садівництвом та ділиться світлинами свого городу.

До того ж, акторка випустила автобіографічну книгу "З любовʼю, Памела", яка стала бестселером, та знялася в документальному фільмі від Netflix.

Памела Андерсон Фото: Pamela Anderson/Instagram

Памела без макіяжу

Зірка останні роки з'являється на світових тижнях моди та світських заходах абсолютно ненафарбованою. На відмову Памели від косметики вплинула смерть її візажистки та близької подруги. Алексіс Фогель пішла із життя від раку молочної залози.

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"Вона була найкращою. І з того часу я просто відчувала, що без Алексіс мені просто краще не наносити макіяж. Це схоже на те, що я йду проти течії. Я думаю, що ми всі починаємо виглядати трохи смішно, коли стаємо старшими. І я сміюся з себе, коли дивлюся в дзеркало. Я говорю: "Вау, це справді… Що зі мною відбувається?" Це подорож", — казала іменинниця.

До того ж, відмова від макіяжу економить Памелі багато часу.

"Я взагалі не знала, що хтось помітить, що я більше не сиджу у гримерному кріслі по три години. Просто в номері я подивилася в дзеркало і сказала: "Тобі майже 60, цього достатньо. Просто насолоджуйся Парижем, а не грай у якусь гру"", — пригадала акторка Паризький тиждень моди на початку осені 2023, коли вона активно стала зʼявлятися на публіці без мейкапу.

Памела Андерсон Фото: Instagram

Памела про свою славу в 90-х

Зокрема, модель говорила про свій образ 1990-х років і як її сприймали в суспільстві.

"У людей склався такий пневматичний образ мене, починаючи з "Плейбоя" і "Рятувальників Малібу", закінчуючи моїми чоловіками-рокерами і всім іншим. І хоча я влаштовувала всі ці звані вечері і готувала всі ці страви для сім'ї та моїх дітей, це не було тим, що було видно публічно. Але я також грала в той образ, який був створений навколо мене. Я рада, що я зробила все це, я справді рада, що тоді була такою", — казала Памела.

Наразі вона "все це пережила", "позбулася" колишньої слави і може бути собою.

Памела Андерсон Фото: AnOther

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Памела Андерсон та актор Ліам Нісон зустрілися на знімальному майданчику фільму "Голий пістолет". Після цього в зірок закрутився роман.

Андерсон знову переосмислює власний образ — цього разу на сторінках глянцю, де з’явилася у сміливому міні.

Крім того, зірка розповіла, як вона змусила Ліама Нісона "закохатися" в неї.