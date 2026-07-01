Сейчас ее не узнать: "самая красивая девочка в мире" вышла замуж — кто ее жених (фото)

25-летняя французская модель Тилан Блондо, которую два десятилетия назад прозвали "самой красивой девочкой в мире", вышла замуж за диджея Бена Атталя на свадебной церемонии в Париже. Это событие стало символическим этапом для девушки, чье детство и юность прошли под давлением громкого титула, от которого она устала.

Карьера Тилан началась ещё в раннем детстве: в 2005 году, когда ей было всего четыре года, модель вышла на подиум Jean Paul Gaultier на Елисейских полях. Спустя два года издание Vogue Enfants присвоило ей звание "самой красивой девочки мира", а снимки для обложки мгновенно сделали Блондо звездой. Впрочем, сейчас её не узнать. Каким был профессиональный путь модели, а также как сложилась её личная жизнь, — читайте в материале Фокуса.

"Золотая девочка" Франции

В десятилетнем возрасте девочка снялась для редакционного материала Vogue Paris, который вызвал волну критики из-за образа, который, по мнению многих, "сексуализировал" ребёнка — Тилан надели в декольтированное золотое платье и туфли на каблуках. Её мать, дизайнер одежды Вероника Лубри, тогда объяснила прессе, что единственное, что действительно вызывает у неё удивление в этом снимке, — это колье стоимостью около 3 миллионов евро, которое было на дочери.

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Французская модель Тилан Блондо рано стала известной Фото: Instagram

Дочь бывшего футболиста Патрика Блондо сама позже признавалась: жить в соответствии с титулом "самой красивой" оказалось тяжёлым бременем, и больше всего она хотела, чтобы в ней видели просто человека, а не образ.

Новый этап жизни

Несмотря на неоднозначный старт, модельная карьера Тилан не остановилась. В феврале 2017 года она дебютировала на взрослом подиуме, приняв участие в показе Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане, а уже в сентябре того же года дизайнерский дуэт пригласил её снова. Впоследствии Блондо стала лицом L'Oréal и подписала контракты с рядом известных брендов парфюмерии и моды.

Тилан Блондо называли "самой красивой девочкой в мире" Фото: Instagram

За годы работы в индустрии она успела поработать бок о бок с такими именами, как Джордан Данн и Джиджи Хадид, а также дружила с детьми знаменитостей, в частности с Бруклином Бекхэмом, который когда-то жил по соседству с ней в престижном лондонском районе Кенсингтон.

Сейчас Тилан Блондо почти не узнать Фото: Instagram

Сегодня Тилан совмещает работу модели с деятельностью инфлюенсерши и собственным бизнесом.

Вышла замуж за друга

О помолвке с Беном Атталем модель сообщила в соцсетях всего за три месяца до свадьбы, написав, что согласилась выйти замуж за своего лучшего друга.

Свадьба 25-летней Тилан Блондо Фото: Instagram

На церемонии в Париже невеста появилась в белоснежном платье с элегантной накидкой, с зачесанными назад темными волосами и легким естественным макияжем. В руках она держала букет белых калл, а рядом шёл её избранник в тёмно-синем костюме.

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