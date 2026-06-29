Звезду сериала "Большой брат" растерзала собака: что с ней теперь (фото)

47-летняя британская телезвезда Айслин Горган-Уоллес, прославившаяся после участия в шоу "Большой брат" (2006), на выходных оказалась в реанимации. На неё без предупреждения набросилась собака.

В воскресенье, 28 июня, Горган-Уоллес опубликовала в Instagram (@Aisleyne1) фото с больничной койки, где она находилась в компании подруги. Актриса получила глубокие раны, и эта травма останется с ней на всю жизнь.

"Меня укусил XL Bully! Видна кость — слава богу, что подруга была рядом", — написала несчастная Айслин.

Эйслин Горган-Уоллес получила глубокие раны Фото: Instagram

Звезда опубликовала снимок, сделанный за несколько минут до нападения: на нём она стоит рядом с собакой, которая прижалась к её лицу. "Все знают, что я люблю собак. Я люблю собак. Эта собака любила меня, а потом в мгновение ока — без всякой причины — перестала", — пояснила она.

"На всю жизнь останется шрам"

Эйслин отметила, что нападение произошло мгновенно и совершенно неожиданно. Несмотря на боль, женщина выразила облегчение от того, что рядом не было детей: "Хорошо, что пострадала я, а не ребенок. Хорошо, что не шея и не лицо. Но у меня навсегда останется шрам – это меня угнетает".

Відео дня

Эйслин Горган-Уоллес пришлось обратиться за помощью к врачам Фото: Instagram

Обращаясь к поклонникам, звезда призвала более ответственно относиться к таким породам. "Пожалуйста, поймите, как их воспитывать и как они могут измениться в одно мгновение. Я в агонии и теперь боюсь на всю жизнь", — написала она.

Призыв актрисы

По словам актрисы, XL Bully — зверь, которому нужен четкий лидер стаи. "Если позволять им вести себя безудержно — рано или поздно они начнут так себя вести. Эти собаки чрезвычайно сильны. Берегите своих детей — это не шутки".

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