Первый муж Анджелины Джоли выглядит неузнаваемо (фото)

Первый муж Анджелины Джоли, 53-летний английский актёр Джонни Ли Миллер, на последнем снимке выглядит неузнаваемо.

Звезда фильма "На игле" поделился в Instagram фрагментом своей семейной жизни с 17-летним сыном-подростком Бастером.

Как выглядит первый муж Джоли

53-летний актёр опубликовал фото с концерта Oasis, позируя рядом с 17-летним Бастером с широкой улыбкой на лице. Джонни выглядел совсем иначе, демонстрируя строгий образ с длинными волосами и густыми усами.

"Лучшее, что когда-либо со мной происходило", — написал он под фотографией.

Поклонники быстро отреагировали на его новый образ: "Усы пожарного", "Усы?", "Надеюсь, это только для роли".

Джонни Ли Миллер с сыном Фото: Instagram

Что известно о Джонни

Джонни предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому этот семейный пост даёт уникальное представление о его отношениях с Бастером. Он воспитывает единственного ребёнка от актрисы Мишель Хикс, на которой женился в 2008 году. Бывшая пара рассталась в 2016 году и оформила развод два года спустя.

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До Мишель Джонни был женат на Анджелине Джоли. Пара познакомилась, сыграв подростков в триллере 1995 года "Хакеры", и поженилась в следующем году, когда Анджелине было 20, а Джонни — 23. Их отношения были недолгими: пара рассталась в 1999 году, но с тех пор они поддерживают дружеские отношения.

Джонни Ли Миллер Фото: Alamy

Анджелина тепло отзывалась о Джонни во время выступления на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре в прошлом году, рассказав, что у них по-прежнему "прекрасные отношения", и отметив, что их сыновья примерно одного возраста.

В своё время актер сыграл Шерлока Холмса вместе с Люси Лью в долгоиграющей американской драме "Элементарно" и в 2017 году вновь появился в фильме "На игле 2".

Джонни также вновь обрёл счастье в личной жизни. В прошлом месяце появились сообщения о том, что он встречается с инструкторшей по пилатесу и йоге Мануэлой Диаго, и, как сообщается, пара тайно встречается с 2025 года. Они публично не комментировали эти отношения.

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