Перший чоловік Анджеліни Джолі виглядає невпізнавано (фото)
Перший чоловік Анджеліни Джолі, 53-річний англійський актор Джонні Лі Міллер, виглядає невпізнаваним на останньому знімку.
Зірка фільму "На голці" поділився в Instagram фрагментом свого сімейного життя з 17-річним сином-підлітком Бастером.
Як виглядає перший чоловік Джолі
53-річний актор опублікував фото з концерту Oasis, позуючи поруч із 17-річним Бастером з широкою посмішкою на обличчі. Джонні виглядав зовсім інакше, демонструючи суворий образ з довшим волоссям і густими вусами.
"Найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося", — написав він поруч зі знімком.
Шанувальники швидко прокоментували його новий вигляд: "Вуса пожежника", "Вуса?", "Сподіваюся, що це лише для ролі".
Що відомо про Джонні
Джонні схильний тримати своє особисте життя подалі від громадськості, що робить цей сімейний пост особливим поглядом на його стосунки з Бастером. Він виховує єдину дитину від акторки Мішель Хікс, з якою одружився у 2008 році. Колишня пара розлучилася у 2016 році та оформила розлучення через два роки.
До Мішель Джонні був одружений з Анджеліною Джолі. Пара познайомилася, граючи підлітків у трилері 1995 року "Хакери", і одружилася наступного року, коли Анджеліні було 20, а Джонні — 23. Їхні стосунки були недовгими: пара розлучилася в 1999 році, але з того часу вони залишаються в дружніх стосунках.
Анджеліна тепло відгукувалася про Джонні під час виступу на Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі минулого року, розповівши, що у них досі "чудові стосунки", і зазначивши, що їхні сини приблизно одного віку.
Актор свого часу зіграв Шерлока Холмса разом із Люсі Лью у довготривалій американській драмі "Елементарно" та повернувся до участі у фільмі "На голці 2" у 2017 році.
Джонні також знову знайшов щастя в особистому житті. Минулого місяця з'явилися повідомлення про те, що він зустрічається з інструкторкою з пілатесу та йоги Мануелою Діаго, і, як повідомляється, пара таємно зустрічається з 2025 року. Вони публічно не коментували ці стосунки.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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