Перший чоловік Анджеліни Джолі виглядає невпізнавано (фото)

Перший чоловік Анджеліни Джолі, 53-річний англійський актор Джонні Лі Міллер, виглядає невпізнаваним на останньому знімку.

Зірка фільму "На голці" поділився в Instagram фрагментом свого сімейного життя з 17-річним сином-підлітком Бастером.

Як виглядає перший чоловік Джолі

53-річний актор опублікував фото з концерту Oasis, позуючи поруч із 17-річним Бастером з широкою посмішкою на обличчі. Джонні виглядав зовсім інакше, демонструючи суворий образ з довшим волоссям і густими вусами.

"Найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося", — написав він поруч зі знімком.

Шанувальники швидко прокоментували його новий вигляд: "Вуса пожежника", "Вуса?", "Сподіваюся, що це лише для ролі".

Джонні Лі Міллер із сином Фото: Instagram

Що відомо про Джонні

Джонні схильний тримати своє особисте життя подалі від громадськості, що робить цей сімейний пост особливим поглядом на його стосунки з Бастером. Він виховує єдину дитину від акторки Мішель Хікс, з якою одружився у 2008 році. Колишня пара розлучилася у 2016 році та оформила розлучення через два роки.

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До Мішель Джонні був одружений з Анджеліною Джолі. Пара познайомилася, граючи підлітків у трилері 1995 року "Хакери", і одружилася наступного року, коли Анджеліні було 20, а Джонні — 23. Їхні стосунки були недовгими: пара розлучилася в 1999 році, але з того часу вони залишаються в дружніх стосунках.

Джонні Лі Міллер Фото: Alamy

Анджеліна тепло відгукувалася про Джонні під час виступу на Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі минулого року, розповівши, що у них досі "чудові стосунки", і зазначивши, що їхні сини приблизно одного віку.

Актор свого часу зіграв Шерлока Холмса разом із Люсі Лью у довготривалій американській драмі "Елементарно" та повернувся до участі у фільмі "На голці 2" у 2017 році.

Джонні також знову знайшов щастя в особистому житті. Минулого місяця з'явилися повідомлення про те, що він зустрічається з інструкторкою з пілатесу та йоги Мануелою Діаго, і, як повідомляється, пара таємно зустрічається з 2025 року. Вони публічно не коментували ці стосунки.

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