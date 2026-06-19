Сидни Свини показала своего парня, который на 17 лет старше ее (фото)

28-летняя звезда сериала "Эйфория" Сидни Свини поделилась редкими романтическими снимками со своим возлюбленным, предпринимателем и продюсером Скаутом Брауном. Актриса приурочила публикацию к 45-летию своего избранника, трогательно поздравив его с праздником.

На опубликованных в Instagram (@sydney_sweeney) фотографиях влюбленные позируют в объятиях и во время совместного танца. В своём поздравлении Свини эмоционально поблагодарила именинника за его большое сердце, доброту и поддержку.

Сидни Свини встречается со Скаутом Брауном Фото: Instagram

"…спасибо за все танцы в гостиной и за то, что ты снова заставил меня улыбнуться. Хорошие мужчины встречаются нечасто. Такой мужчина, как ты, — бывает раз в жизни", — отметила звезда.

Романтические отношения пары начались после их знакомства на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса в июне 2025 года. Однако влюблённые долгое время не афишировали свой роман и официально подтвердили его в социальных сетях только весной 2026 года.

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Сидни Свини с Скаутом Брауном Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

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