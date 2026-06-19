Сідні Свіні показала свого хлопця, який на 17 років старший (фото)

28-річна зірка серіалу "Ейфорія" Сідні Свіні поділилася рідкісними романтичними кадрами зі своїм коханим, підприємцем і продюсером Скаутом Брауном. Публікацію акторка приурочила до 45-річчя обранця, зворушливо привітавши його зі святом.

На опублікованих фото в Instagram (@sydney_sweeney) закохані позують в обіймах та під час спільного танцю. У своєму привітанні Свіні емоційно подякувала імениннику за його велике серце, доброту та підтримку.

Сідні Свіні зустрічається з Скаутом Брауном Фото: Instagram

"…дякую за всі танці у вітальні та за те, що ти знову змусив мене усміхнутися. Хороші чоловіки зустрічаються нечасто. Такий чоловік, як ти, — буває раз на все життя", — зазначила зірка.

Романтичні стосунки пари розпочалися після їхнього знайомства на весіллі мільярдера Джеффа Безоса в червні 2025 року. Проте закохані тривалий час не афішували свій роман і офіційно підтвердили його в соціальних мережах лише навесні 2026 року.

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Сідні Свіні з Скаутом Брауном Фото: Instagram

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