Сідні Свіні показала свого хлопця, який на 17 років старший (фото)
28-річна зірка серіалу "Ейфорія" Сідні Свіні поділилася рідкісними романтичними кадрами зі своїм коханим, підприємцем і продюсером Скаутом Брауном. Публікацію акторка приурочила до 45-річчя обранця, зворушливо привітавши його зі святом.
На опублікованих фото в Instagram (@sydney_sweeney) закохані позують в обіймах та під час спільного танцю. У своєму привітанні Свіні емоційно подякувала імениннику за його велике серце, доброту та підтримку.
"…дякую за всі танці у вітальні та за те, що ти знову змусив мене усміхнутися. Хороші чоловіки зустрічаються нечасто. Такий чоловік, як ти, — буває раз на все життя", — зазначила зірка.
Романтичні стосунки пари розпочалися після їхнього знайомства на весіллі мільярдера Джеффа Безоса в червні 2025 року. Проте закохані тривалий час не афішували свій роман і офіційно підтвердили його в соціальних мережах лише навесні 2026 року.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Олександр Пономарьов уперше показав свою нову дівчину. Раніше співак зізнавався, що декілька років перебуває у стосунках, але не хоче показувати кохану. Ходили чутки, що це концертна директорка співака Софія, яка молодша за нього на 17 років.
- Жінка, старша за свого хлопця на 21 рік, "розірвала" мережу. Вони показались в в рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук".
Крім того, 67-річна Мадонна влаштувала романтику у Венеції з молодим бойфрендом. 29-річний футболіст Акім Морріс познайомився з королевою поп-музики в серпні 2022 року, а їхній роман став публічним у липні 2024.