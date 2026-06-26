Для звезды сериала "Санта-Барбара" собирают средства на лечение (фото)

Актриса Марси Уокер, известная зрителям по ролям в популярных дневных телесериалах, оказалась в затруднительном положении из-за длительных проблем со здоровьем. Близкие друзья знаменитости организовали благотворительную кампанию на платформе GoFundMe, чтобы финансово поддержать её в этот сложный жизненный период.

На странице сбора средств организаторы отметили, что Уокер посвятила много лет помощи другим людям как во время своей актерской карьеры, так и позже, занимаясь религиозным служением и общественной деятельностью. Они подчеркнули, что сейчас актриса сама нуждается в срочной финансовой поддержке, поскольку борется с серьезным заболеванием, пишет Deadonline.

Для Марси Уокер собирают средства Фото: скриншот

Творческий путь актрисы на телевидении начался на канале ABC в сериале "Все мои дети", где она играла Лизу Колби в начале 1980-х годов. Впоследствии она обрела большую популярность благодаря роли Иден Кэпвелл в сериале "Санта-Барбара" на NBC, после чего вновь вернулась к своему предыдущему проекту, в котором снималась с перерывами до 2005 года.

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Инициаторы кампании сообщили, что на данный момент им уже удалось собрать примерно 90 процентов от запланированной суммы в 15 тысяч долларов. По их словам, все собранные деньги будут переданы непосредственно актрисе, чтобы она могла оплатить необходимые медицинские услуги и не беспокоиться о финансовых проблемах.

Кроме того, друзья Марси Уокер отметили, что не у всех есть возможность помочь деньгами, поэтому они призывают поклонников оставлять для неё письма с теплыми словами и любимыми воспоминаниями о её творчестве. Они добавили, что актриса лично читает эти сообщения, и такая поддержка заметно поднимает ей настроение.

В конце обращения организаторы поблагодарили поклонников за их щедрость и преданность, добавив, что это — лучшее доказательство того, что связь между актрисой и её зрителями остаётся такой же прочной, как и тридцать лет назад.

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