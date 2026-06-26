Для зірки серіалу "Санта-Барбара" збирають кошти на лікування (фото)

Акторка Марсі Вокер, відома глядачам за ролями в популярних денних телесеріалах, опинилася у скрутному становищі через тривалі проблеми зі здоров'ям. Близькі друзі знаменитості організували благодійну кампанію на платформі GoFundMe, щоб фінансово підтримати її у цей складний життєвий період.

На сторінці збору організатори зазначили, що Вокер присвятила багато років допомозі іншим людям як під час акторської кар'єри, так і пізніше, займаючись релігійним служінням та громадською діяльністю. Вони наголосили, що зараз акторка сама потребує термінової фінансової підтримки, оскільки бореться з серйозною недугою, пише Deadonline.

Марсі Вокер збирають кошти Фото: скриншот

Творчий шлях акторки на телебаченні розпочався на каналі ABC в серіалі "Усі мої діти", де вона грала Лізу Колбі на початку 1980-х років. Згодом вона здобула велику популярність завдяки ролі Іден Кепвелл у серіалі "Санта-Барбара" на NBC, після чого знову повернулася до свого попереднього проєкту, в якому знімалася з перервами до 2005 року.

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Ініціатори кампанії повідомили, що наразі їм уже вдалося зібрати приблизно 90 відсотків від наміченої суми у 15 тисяч доларів. За їхніми словами, усі зібрані гроші будуть передані безпосередньо акторці, щоб вона могла оплатити необхідні медичні послуги та не хвилюватися про фінансові проблеми.

Також друзі Марсі Вокер зауважили, що не всі мають можливість допомогти грошима, тому вони закликають шанувальників залишати для неї листи з теплими словами та улюбленими спогадами про її творчість. Вони додали, що акторка особисто читає ці повідомлення, і така підтримка помітно піднімає їй настрій.

Наприкінці звернення організатори подякували фанатам за їхню щедрість і вірність, додавши, що це є найкращим доказом того, що зв'язок між акторкою та її аудиторією залишається таким же міцним, як і тридцять років тому.

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