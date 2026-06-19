43-річна зірка "Диявол носить Prada" вагітна: що відомо про її сімʼю (фото)

43-річна американська акторка Енн Гетевей вагітна третьою дитиною — і вона вже дебютувала з округлим животиком під час відпустки в Сен-Тропе.

На фотографіях, отриманих Page Six, зірку фільму "Диявол носить Prada" помітили на пляжі Жарден Тропезіна на Французькій Рив'єрі зі своїм чоловіком Адамом Шульманом, двома синами та близькими друзями.

Енн Гетевей вагітна

Для сімейного відпочинку акторка одягла різнокольоровий купальник, який вона поєднала з солом'яним капелюхом та великими сонцезахисними окулярами. Енн також використала рушник, щоб прикрити живіт.

43-річна акторка вже підтвердила новину у своєму Instagram, підписавши пост: "Дитинко, я твоя".

Енн Гетевей вагітна Фото: Backgrid

У відео Енн, одягнена в білу спідницю, увійшла в кадр, обхопивши живіт руками.

Енн Гетевей вагітна Фото: Backgrid

Вагітність Гетевей настала на тлі літньої перерви після роботи над п'ятьма фільмами: "Диявол носить Prada 2", "Мати Мері", "Одіссея", "Вулиця Флауервейл" та "Веріті".

Відео дня

Чоловік та діти Енн Гетевей

Акторка вийшла заміж за Адама Шульмана у 2012 році, а через чотири роки вони розширили свою сім'ю. У 2016 році Енн народила їхнього першого сина, Джонатана, а через три роки на світ зʼявився Джек.

У 2024 році, під час інтерв'ю журналу Vanity Fair, Гетевей також розповіла, що у 2015 році у неї стався викидень.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Енн Гетевей зробила зізнання про серйозні проблеми із здоров'ям, які приховувала протягом 10 років.

Під час зйомок "Диявол носить Prada 2" з акторкою трапився інцидент.

Крім того, стали відомі шалені гонорари Гетевей та Меріл Стріп у "Диявол носить Prada 2".