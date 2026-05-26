Зірка фільму "Диявол носить Прада" розповіла про хворобу, яку приховувала 10 років

Голлівудська акторка Енн Гетевей зробила зізнання про серйозні проблеми із здоров'ям, які приховувала протягом 10 років.

Американська акторка взяла участь у подкасті від New York Times Podcasts розповіла, що мала ранню катаракту. Але сьогодні Енн Гетевей перемогла цю хворобу. Про це пише Daily Mail.

Акторка зізналася, що через хворобу майже не бачила на ліве око. Раніше Енн Гетевей не розповідала про це публічно.

"Це настільки вплинуло на мій зір, що я фактично була сліпою на ліве око, і врешті мені довелося зробити операцію. Я не усвідомлювала, наскільки все погіршилося, доки нарешті не змогла побачити весь спектр", — зізналася знаменитість.

Енн Гетевей взяла участь у подкасті від New York Times

Але попри все акторка відновила свій зір за допомогою лікування та сучасних технологій. Після чого Енн Гетевей повернулася до нормального життя та повноцінної роботи акторської роботи.

"Я ціную зір, бо буквально щодня, коли прокидаюся і бачу так, як бачу, відчуваю диво", — розповіла вона.

