Розкрито шалені гонорари Енн Гетевей та Меріл Стріп у "Диявол носить Prada 2" (відео)

Енн Гетевей та її колеги по фільму "Диявол носить Prada 2" отримали щедру компенсацію за свої ролі в успішному сиквелі легендарного фільму.

43-річна Гетевей, 78-річна Меріл Стріп та 43-річна Емілі Блант отримали по 12,5 мільйона доларів кожна за повторення своїх персонажів з оригінального фільму 2006 року. Про це пише Variety.

Гонорари акторів "Диявол носить Prada 2"

Джерела повідомили, що хоча Стріп є найвідомішим ім'ям, вона виступала за те, щоб дві інші головні героїні заробляли стільки ж, скільки й вона.

Це сталося після того, як Меріл нещодавно заявила, що була готова відмовитися від зйомок оригінального фільму "Диявол носить Prada", якщо її вимоги щодо зарплати за роль Міранди Прістлі не будуть виконані. Стріп, як повідомляється, отримала 4 мільйони доларів за цю роль, яка принесла їй перемогу в номінації "Золотого глобусу" та номінацію на "Оскар" за зображення головної редакторки вигаданого журналу мод "Подіум", натхненного Анною Вінтур з Vogue.

Тим часом Гетевей отримала гонорар у розмірі 1 мільйона доларів за фільм 2006 року, а Блант — 800 000 доларів.

Ба більше, три жінки також отримають бонуси — додатковий дохід, оскільки фільм перевищить попередньо узгоджені показники касових зборів. Variety пише, що Енн, Меріл та Емілі мають потенціал заробити понад 20 мільйонів доларів на сиквелі.

Гонорар Стенлі Туччі не розголошується.

Фільм зібрав 233 мільйони доларів у перші вихідні в прокаті.

