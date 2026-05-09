Раскрыты безумные гонорары Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип в "Дьявол носит Prada 2" (видео)

Энн Хэтэуэй и ее коллеги по фильму "Дьявол носит Prada 2" получили щедрую компенсацию за свои роли в успешном сиквеле легендарного фильма.

43-летняя Хэтэуэй, 78-летняя Мерил Стрип и 43-летняя Эмили Блант получили по 12,5 миллиона долларов каждая за повторение своих персонажей из оригинального фильма 2006 года. Об этом пишет Variety.

Гонорары актеров "Дьявол носит Prada 2"

Источники сообщили, что хотя Стрип является самым известным именем, она выступала за то, чтобы две другие главные героини зарабатывали столько же, сколько и она.

Это произошло после того, как Мэрил недавно заявила, что была готова отказаться от съемок оригинального фильма "Дьявол носит Prada", если ее требования по зарплате за роль Миранды Пристли не будут выполнены. Стрип, как сообщается, получила 4 миллиона долларов за эту роль, которая принесла ей победу в номинации "Золотого глобуса" и номинацию на "Оскар" за изображение главного редактора вымышленного журнала мод "Подиум", вдохновленного Анной Винтур из Vogue.

Тем временем Хэтэуэй получила гонорар в размере 1 миллиона долларов за фильм 2006 года, а Блант — 800 000 долларов.

Более того, три женщины также получат бонусы — дополнительный доход, поскольку фильм превысит предварительно согласованные показатели кассовых сборов. Variety пишет, что Энн, Мэрил и Эмили имеют потенциал заработать более 20 миллионов долларов на сиквеле.

Гонорар Стэнли Туччи не разглашается.

Фильм собрал 233 миллиона долларов в первые выходные в прокате.

