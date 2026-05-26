Звезда фильма "Дьявол носит Прада" рассказала о болезни, которую скрывала 10 лет

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй сделала признание о серьезных проблемах со здоровьем, которые скрывала в течение 10 лет.

Американская актриса приняла участие в подкасте от New York Times Podcasts рассказала, что имела раннюю катаракту. Но сегодня Энн Хэтэуэй победила эту болезнь. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса призналась, что из-за болезни почти не видела на левый глаз. Ранее Энн Хэтэуэй не рассказывала об этом публично.

"Это настолько повлияло на мое зрение, что я фактически была слепой на левый глаз, и в конце концов мне пришлось сделать операцию. Я не осознавала, насколько все ухудшилось, пока наконец не смогла увидеть весь спектр", — призналась знаменитость.

Энн Хэтэуэй приняла участие в подкасте от New York Times

Но несмотря на все актриса восстановила свое зрение с помощью лечения и современных технологий. После чего Энн Хэтэуэй вернулась к нормальной жизни и полноценной работе актерской работы.

"Я ценю зрение, потому что буквально каждый день, когда просыпаюсь и вижу так, как вижу, чувствую чудо", — рассказала она.

