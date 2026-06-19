43-летняя звезда фильма "Дьявол носит Prada" беременна: что известно о ее семье (фото)

43-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй беременна третьим ребенком — и она уже появилась на публике с округлившимся животиком во время отпуска в Сен-Тропе.

На фотографиях, полученных Page Six, звезду фильма "Дьявол носит Prada" заметили на пляже Жарден Тропезина на Французской Ривьере вместе со своим мужем Адамом Шульманом, двумя сыновьями и близкими друзьями.

Энн Хэтэуэй беременна

Для семейного отдыха актриса надела разноцветный купальник, который она дополнила соломенной шляпой и большими солнцезащитными очками. Энн также использовала полотенце, чтобы прикрыть живот.

43-летняя актриса уже подтвердила эту новость в своем Instagram, подписав пост: "Малыш, я твоя".

Энн Хэтэуэй беременна Фото: Backgrid

На видео Энн, одетая в белую юбку, появилась в кадре, обхватив живот руками.

Энн Хэтэуэй беременна Фото: Backgrid

Беременность Хэтэуэй наступила на фоне летнего перерыва после работы над пятью фильмами: "Дьявол носит Prada 2", "Мать Мэри", "Одиссея", "Улица Флауэрвейл" и "Верити".

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Муж и дети Энн Хэтэуэй

Актриса вышла замуж за Адама Шульмана в 2012 году, а через четыре года их семья пополнилась. В 2016 году Энн родила их первого сына, Джонатана, а через три года на свет появился Джек.

В 2024 году в интервью журналу Vanity Fair Хэтэуэй также рассказала, что в 2015 году у нее случился выкидыш.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Энн Хэтэуэй призналась в серьезных проблемах со здоровьем, которые она скрывала на протяжении 10 лет.

Во время съемок фильма "Дьявол носит Prada 2" с актрисой произошел инцидент.

Кроме того, стали известны баснословные гонорары Ханны Гетвей и Мерил Стрип в фильме "Дьявол носит Prada 2".