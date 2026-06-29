Зірку серіалу "Великий брат" пошматував пес: що з нею тепер (фото)

47-річна британська телезірка Айслін Горган-Воллес, яка прославилася після зйомок у "Великому браті" (2006), у вихідні опинилася в реанімації. На неї без попередження накинувся пес.

У неділю, 28 червня, Горган-Воллес виклала в Instagram (@Aisleyne1) фото з лікарняного ліжка, де вона перебувала в компанії подруги. Акторка отримала глибокі рани і ця травма залишиться з нею на все життя.

"Мене вкусив XL Bully! Видно кістку – дякую богу, що подруга була поруч", – написала бідолашна Айслін.

Айслін Горган-Воллес отримала глибокі рани Фото: Instagram

Зірка опублікувала знімок, зроблений за кілька хвилин до нападу: на ньому вона стоїть поруч із псом, який тримається впритул до її обличчя. "Усі знають, що я собачниця. Я люблю собак. Цей пес любив мене, а потім за мить – без жодної причини – перестав", – пояснила вона.

"Назавжди залишуся зі шрамом"

Айслін зазначила, що агресія виникла миттєво і абсолютно несподівано. Незважаючи на біль, жінка висловила полегшення, що поруч не було дітей: "Добре, що постраждала я, а не дитина. Добре, що не шия і не обличчя. Але я назавжди залишуся зі шрамом – це мене гнітить".

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Айслін Горган-Воллес довелось звертатися по допомогу до медиків Фото: Instagram

Звертаючись до прихильників, зірка закликала відповідальніше ставитися до таких порід. "Будь ласка, розумійте, як їх виховувати і як вони можуть змінитися в одну мить. Я в агонії і тепер боюся на все життя", – написала вона.

Заклик акторки

За словами акторки, XL Bully – звір, якому потрібен чіткий лідер зграї. "Якщо дозволяти їм шалену поведінку – рано чи пізно вони її реалізують. Ці собаки надзвичайно сильні. Захищайте своїх дітей – це не жарти".

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