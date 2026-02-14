Мой рост 208 см: парень достает только по ребра — люди смеются, что это любовь на расстоянии

Рекордсменка Гиннеса, которую отметили за самые длинные в мире ноги среди женщин, поразила сеть видео со своим парнем. 22-летняя красавица демонстрирует, как выглядят их отношения с колоссальной разницей в росте.

Мэйси Кюррин из Остина, США, уже несколько лет удерживает рекорд в Книге рекордов Гиннеса — длина ее ног составляет аж 135 и 134 см. При росте 208 сантиметров девушка стала настоящей сенсацией в социальных сетях.

Девушка с самыми длинными ногами

Американка активно делится своими фото и видео в TikTok. Недавно рекордсменка показала подписчикам своего партнера, который достает ей примерно до ребер. Видео с парой собрало более 9 миллионов просмотров.

Пользователи в шутку назвали их отношения "отношениями на расстоянии". Многие зрители признались, что завидуют такой паре, а некоторые даже поинтересовались: "Почему высокие девушки не любят невысоких парней?".

Критика внешности

Несмотря на популярность, Мэйси регулярно сталкивается с негативными комментариями. Кое-кто сравнивает ее с персонажами фильмов ужасов из-за необычного телосложения, однако девушка не обращает внимания на критику и гордится своей уникальностью.

Мэйси Кюррин со своим возлюбленным Фото: TikTok

"Лучшее в моей особенности — это то, что я неповторима. Никто не похож на меня", — отмечает она.

Бытовые проблемы

Американка также рассказывает о бытовых сложностях. Настоящий вызов для нее найти подходящую одежду. Джинсы приходится шить на заказ, что стоит около 250 долларов за одну пару.

К титулу девушка относится спокойно, потому что рекорд для нее уже не имеет такого значения, как раньше, — она готова уступить другой рекордсменке.

