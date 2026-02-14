Мій зріст 208 см: хлопець дістає лише по ребра — люди сміються, що це кохання на відстані

Рекордсменка Гіннеса, яку відзначили за найдовші у світі ноги серед жінок, вразила мережу відео зі своїм хлопцем. 22-річна красуня демонструє, як виглядають їхні стосунки з колосальною різницею у зрості.

Мейсі Кюррін з Остіна, США, вже кілька років утримує рекорд у Книзі рекордів Гіннеса — довжина її ніг становить аж 135 та 134 см. При зрості 208 сантиметрів дівчина стала справжньою сенсацією у соціальних мережах.

Дівчина з найдовшими ногами

Американка активно ділиться своїми фото і відео у TikTok. Нещодавно рекордсменка показала підписникам свого партнера, який дістає їй приблизно до ребер. Відео з парою зібрало понад 9 мільйонів переглядів.

Користувачі жартома назвали їхні стосунки "стосунками на відстані". Багато глядачів зізналися, що заздрять такій парі, а дехто навіть поцікавився: "Чому високі дівчата не люблять невисоких хлопців?".

Відео дня

Критика зовнішності

Попри популярність, Мейсі регулярно стикається з негативними коментарями. Дехто порівнює її з персонажами фільмів жахів через незвичайну статуру, проте дівчина не звертає уваги на критику і пишається своєю унікальністю.

Мейсі Кюррін зі своїм коханим Фото: TikTok

"Найкраще в моїй особливості — це те, що я неповторна. Ніхто не схожий на мене", — зазначає вона.

Побутові проблеми

Американка також розповідає про побутові складнощі. Справжній виклик для неї знайти підхожий одяг. Джинси доводиться шити на замовлення, що коштує близько 250 доларів за одну пару.

До титулу дівчина ставиться спокійно, бо рекорд для неї вже не має такого значення, як раніше, — вона готова поступитися іншій рекордсменці.

