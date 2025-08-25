Молоду маму всі довкола вважають 9-річною дитиною: скільки їй насправді (фото, відео)

26-річна американка Абріанна Айсон зі штату Кентуккі зізнається, що її часто вважають дев'ятирічною дитиною через зріст 150 см та вагу в 35 кг. Попри те, що вона нещодавно стала мамою, це не звільнило її від неприємних ситуацій.

Жінка говорить, що навіть коли йде до ресторану з власною донькою Сейлою, то саме її вважають дитиною, розповіла американка в Tiktok.

Ролик Абріанни став вірусним — набрав понад 18 млн переглядів. На відео помітно, що жінка з дитиною в ресторані, але їй подали дитячий напій попри її дорослий вік.

"Чому це досі відбувається? Я вже не знаю, що зробити, аби виглядати старшою — я думала, що поява дитини мені допоможе!", — іронічно говорить жінка.

У коментарі WhatstheJam американка вказує, що їй часто доводиться чути різні висловлювання у свій бік. Одні їй просто не вірять, тоді як другі дозволяють собі не дуже приємні "жарти".

"Люди щодня вважають мене набагато молодшою, ніж я є насправді. Зазвичай вони думають, що мені від 15 до 18 років. А ще часто дивуються і кажуть, що я не більша за розмірами за комарика", — згадує Абріанна.

Абріанна має зріст 150 см і вагу в 35 кг

Вона говорить, що попри її скромні параметри, значно вищий та більший чоловік американки прийняв її без усіляких застережень. Водночас жінка сподівалася, що після народження доньки її почнуть сприймати як дорослу жінку, але все одно дівчина чує коментарі про свій вік.

"Раніше я дуже злилася, коли мене вважали молодшою. Якось я прийшла в церкву на заняття для дорослих, але якийсь старший чоловік зупинив мене й показав дорогу до класу для підлітків", — згадує жінка.

Наразі, за словами Абріанни, наразі вона байдуже ставиться до таких закидів, і її навіть тішить, коли інші намагаються підколоти дівчину. Сама в одному з наступних відео в TikTok, американка говорить, що всі її найближчі люблять її попри невеликі антропометричні дані.

