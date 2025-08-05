"Наші фото називають вигадкою ШІ": жінка вийшла заміж за чоловіка зростом 120 см

Аніта Вінг Лі з Торонто, Канада, поділилася історією кохання з чоловіком, якого звуть Тімоті Муттоо. Спочатку вона сприймала його винятково як друга. Різниця у зрості (43 см) здавалася їй неприйнятною. Та згодом жінка переосмислила свої цінності.

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Аніта — бізнеследі, Тімоті — інженер, який залишив корпоративну кар’єру заради благодійності. Пара познайомилася у 2021 році завдяки спільним друзям. Хоча між ними одразу виникла симпатія, жінка довгий час тримала залицяльника у "френдзоні", передає видання Daily Mail.

"Я думала: як звичайна жінка може закохатися в чоловіка ростом 120 см?" — зізнається Аніта.

Дала Тіму шанс

Жінка навіть планувала припинити спілкування, коли зрозуміла, що Тімоті має до неї почуття. Та після розмови з сестрою та прослуховування натхненної історії мотиваційного спікера Ніка Вуйчича, вона вирішила дати Тіму шанс.

Весілля Аніти Вінг Лі Фото: Instagram

Аніта зрозуміла, що потенційний кавалер має всі риси, які вона шукала в майбутньому чоловікові: доброту, віру, щирість і життєву мету.

У вересні 2024 року пара заручилася, а цьогоріч одружилася. Сьогодні вони активно діляться своїм життям у соціальних мережах й долають стереотипи — дехто навіть сумнівається, що їхні фото справжні, бо вважають, що це витвір штучного інтелекту.

Аніти Вінг Лі в день свого весілля Фото: Instagram

Найкраща частина історія

"Зовнішність — це лише зовнішність. Головне — серце, характер і те, як людина ставиться до вас", — переконана Аніта. Вона додає: "Ваша людина може виглядати не так, як ви уявляли. І саме це може стати найкращою частиною історії".

Аніта Вінг Лі покохала Тіма Фото: Instagram

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