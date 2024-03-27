Який вигляд має дівчина з найдовшими ногами у світі (відео)

Свій титул американка утримує вже четвертий рік. Вона рекомендує високим жінкам не соромитися зросту, а прийняти його і пишатися ним.

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Мейсі Каррін із Сідар-Парку, штат Техас, якій нещодавно виповнився 21 рік, і вже три роки поспіль вона утримує звання найдовгоногішої жінки у світі, про що йдеться в Книзі рекордів Гіннеса.

При зрості 186 сантиметрів її ліва нога довжиною 135,267 см, а права — 134,3 см. Таким чином її ноги фактично становлять 60% від загального зросту.

Усі родичі дівчини відносно високі, але саме Мейсі є найрослішою з них.

Наявність таких довгих ніг має як переваги, так і проблеми, включно з реакцією оточення.

"Зі мною ніколи не знущалися через мої ноги... Зі мною знущалися, бо я була вищою за всіх. Приблизно на другому курсі мене просто перестало хвилювати, що про мене думають люди. Щойно я перестала хвилюватися, на мене вже нічого не впливало", — каже американка.

Хоча їй може бути важко пройти через певні дверні прорізи, сісти в машину або правильно підібрати одяг, її довгі ноги також дають їй безліч переваг, особливо коли справа доходила до гри у волейбольній команді її середньої школи.

Мейсі вперше усвідомила, що у неї ноги довші за середні, ще 2018 року, коли хтось запитав її, чи хоче вона пару легінсів на замовлення, після того, як дівчина не змогла знайти жодної відповідної їй пари.

Потім вона зацікавилася, чи може ді претендувати на офіційний титул у Книзі рекордів Гіннеса за найдовші ноги у світі (жіночі, і вона таки встановила світовий рекорд.

Тепер вона закликає всіх, хто думає побити рекорд, "не дозволяти нікому передумати, просто діяти".

Зараз вона доволі популярна в соціальній мережі TikTok, а також в Instagram і любить знімати відеоролики, що підкреслюють її рекордні якості. Дівчина обожнює взуття на підборах і часто демонструє стильні образи.

Раніше Фокус писав, що німецька модель подовжила ноги на рекордні 14 сантиметрів.