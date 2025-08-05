"Наши фото называют выдумкой ИИ": женщина вышла замуж за мужчину ростом 120 см
Анита Винг Ли из Торонто, Канада, поделилась историей любви с мужчиной, которого зовут Тимоти Муттоо. Сначала она воспринимала его исключительно как друга. Разница в росте (43 см) казалась ей неприемлемой. Но позже женщина переосмыслила свои ценности.
Анита — бизнес-леди, Тимоти — инженер, который оставил корпоративную карьеру ради благотворительности. Пара познакомилась в 2021 году благодаря общим друзьям. Хотя между ними сразу возникла симпатия, женщина долгое время держала ухажера во "френдзоне", передает издание Daily Mail.
"Я думала: как обычная женщина может влюбиться в мужчину ростом 120 см?" — признается Анита.
Дала Тиму шанс
Женщина даже планировала прекратить общение, когда поняла, что Тимоти имеет к ней чувства. Но после разговора с сестрой и прослушивания вдохновенной истории мотивационного спикера Ника Вуйчича, она решила дать Тиму шанс.
Анита поняла, что потенциальный кавалер имеет все черты, которые она искала в будущем мужчине: доброту, веру, искренность и жизненную цель.
В сентябре 2024 года пара обручилась, а в этом году поженилась. Сегодня они активно делятся своей жизнью в социальных сетях и преодолевают стереотипы — некоторые даже сомневаются, что их фото настоящие, потому что считают, что это произведение искусственного интеллекта.
Лучшая часть истории
"Внешность — это только внешность. Главное — сердце, характер и то, как человек относится к вам", — убеждена Анита. Она добавляет: "Ваш человек может выглядеть не так, как вы представляли. И именно это может стать лучшей частью истории".
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