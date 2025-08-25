Молодую маму все вокруг считают 9-летним ребенком: сколько ей на самом деле (фото, видео)

26-летняя американка Абрианна Айсон из штата Кентукки признается, что ее часто считают девятилетним ребенком из-за роста 150 см и веса в 35 кг. Несмотря на то, что она недавно стала мамой, это не освободило ее от неприятных ситуаций.

Женщина говорит, что даже когда идет в ресторан с собственной дочерью Сейлой, то именно ее считают ребенком, рассказала американка в Tiktok.

Ролик Абрианны стал вирусным — набрал более 18 млн просмотров. На видео заметно, что женщина с ребенком в ресторане, но ей подали детский напиток, несмотря на ее взрослый возраст.

"Почему это до сих пор происходит? Я уже не знаю, что сделать, чтобы выглядеть старше — я думала, что появление ребенка мне поможет!", — иронично говорит женщина.

В комментарии WhatstheJam американка указывает, что ей часто приходится слышать различные высказывания в свою сторону. Одни ей просто не верят, тогда как вторые позволяют себе не очень приятные "шутки".

"Люди каждый день считают меня намного моложе, чем я есть на самом деле. Обычно они думают, что мне от 15 до 18 лет. А еще часто удивляются и говорят, что я не больше по размерам комарика", — вспоминает Абрианна.

Абрианна имеет рост 150 см и вес в 35 кг Фото: Daily Star Шесть месяцев назад она стала мамой Фото: Daily Star

Она говорит, что несмотря на ее скромные параметры, значительно выше и больше муж американки принял ее без всяких оговорок. В то же время женщина надеялась, что после рождения дочери ее начнут воспринимать как взрослую женщину, но все равно девушка слышит комментарии о своем возрасте.

"Раньше я очень злилась, когда меня считали младшей. Как-то я пришла в церковь на занятия для взрослых, но какой-то старший мужчина остановил меня и показал дорогу в класс для подростков", — вспоминает женщина.

Сейчас, по словам Абрианны, пока она равнодушно относится к таким упрекам, и ее даже радует, когда другие пытаются подколоть девушку. Сама в одном из следующих видео в TikTok, американка говорит, что все ее близкие любят ее несмотря на небольшие антропометрические данные.

