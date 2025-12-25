"Велетенська місіс Клаус": як зріст моделі дав їй мільйон підписників (відео)

Висока британська модель Katie Woolls зізналася, що напередодні Різдва її пошта буквально вибухає повідомленнями від шанувальників. Чоловіки просять її вбратися в образ місіс Клаус — у червону сукню, фартух і підбори — та обіграти разючий контраст зросту, уявляючи себе "маленькими ельфами".

27-річна інфлюенсерка з Лондона, яка має понад мільйон підписників під ніком @tallgirlkatie, каже: для багатьох фанатів ключовою є ідея домінування "велетенської" місіс Клаус. За її словами, різдвяні запити щороку стають дедалі частішими, і вона не проти підтримати сезонний настрій, пише The Sun.

Серед прохань — від невинних обіймів із "дружиною Санти" до рольових сцен із повсякденними хатніми справами в святковому образі. Частині аудиторії подобається саме контраст: зріст Кеті — 206 см, довгі ноги та великий розмір взуття (UK 11) створюють візуальний ефект, який і приваблює підписників.

"Короткі королі можуть бути моїми ельфами, а я — місіс Клаус. Я люблю Різдво і мені подобається грати ці фантазії", — каже модель.

Вона додає, що намагається тримати контент нейтральним, адже не всі святкують Різдво, однак у грудні попит традиційно зростає.

Нещодавнє святкове відео Кеті зняла на прохання невисокого підписника: формат POV показував "обійми" з місіс Клаус, поки вона готувала й прибирала.

"Це звичайні речі, але людям подобається контраст того, що я така висока", — пояснює вона і зазначає, що ролик зібрав особливо багато переглядів.

Модель розповідає, що народилася передчасно і швидко росла в дитинстві, згодом перерісши однокласників і навіть старшого брата. Сьогодні вона заробляє на життя онлайн-контентом, приваблюючи фанатів, захоплених її зростом і зовнішністю.

Втім, за лаштунками популярності є і складнощі. Кеті зізнається, що її зріст ускладнює особисте життя: вона самотня вже два роки, і багатьом чоловікам непросто прийняти, що партнерка вища за них. Цікаво, що взимку, попри активність онлайн, її реальні побачення майже зникають.

"Влітку я отримую більше уваги в реальному житті і люблю тоді зустрічатися, — каже вона. — Узимку ж я ніби стаю одноразовою різдвяною фантазією. Хотілося б, щоб з’явився правильний чоловік, з яким можна було б провести Різдво по-справжньому".

