Я — мама, у якої 3 млн підписників в Instagram: чому мої діти живуть без мобілок
Співачка і модель ANGELA, мама двох хлопців, яка має понад три мільйони підписників в Instagram, відкрито розповідає, чому категорично обмежує доступ дітей до гаджетів та соцмереж. Зокрема, мова йде про її старшого сина — першокласника. Молодшому зірка мережі дозволяє лише мультфільми, — під наглядом.
ANGELA пояснює, що її діяльність нерозривно пов’язана з соцмережами, зокрема Instagram, але це не означає, що її діти повинні бути частиною цього світу. У розмові з Фокусом вона пояснює, чому обмежує дітей від цифрового світу.
"Так, у мене понад 3 мільйони підписників, але це моє життя і моя робота. Я не хочу, щоб мої діти росли у світі, який побудований для дорослих. Вони ще маленькі, у них має бути інше дитинство — живе та реальне", — каже артистка.
Діти без гаджетів
Модель згадує ситуацію, після якої вона повністю переглянула правила користування гаджетами вдома.
"Мій старший син — першокласник. Одного разу він просто сидів поруч в телефоні, якось зайшов у Instagram та натрапив на дуже страшне, агресивне відео. Воно взагалі не має потрапляти на очі дитині. Я бачила, як він злякався, і в мене все всередині обірвалося. Після цього одразу забрала телефон", — розповідає вона.
Співачка наголошує, що проблема не в одному відео, а в алгоритмах.
"TikTok і Instagram не розрізняють, хто дивиться — дорослий чи семирічна дитина. Алгоритм може показати що завгодно, навіть між абсолютно безпечними відео. Це неконтрольовано, і я не дозволю випадковому ролику впливати на свідомість моєї дитини", — додає зірка мережі.
Вона уточнює, що для її молодшого сина правила ще суворіші.
"Молодшому зовсім не дозволяю нічого, крім мультфільмів. І навіть їх він дивиться тільки тоді, коли я поруч. Навіть YouTube Kids не дає повної гарантії, що дитина не побачить щось зайве. Тому я контролюю кожен перегляд", — пояснює мама.
Малечу потрібно оберігати
ANGELA переконана, що дітям не можна давати інструменти, які навіть дорослі інколи не витримують: "Діти не мають внутрішнього фільтра. Те, що дорослий пропустить повз, для дитини може стати великим страхом. Я не хочу, щоб мої хлопчики формували уявлення про себе чи світ через випадкові ролики в TikTok чи Instagram".
Артистка наголошує: її позиція — не заборона "назавжди", а відповідальний вибір часу.
"Телефон вони отримають тоді, коли зможуть користуватися ним свідомо. Не раніше. Зараз я хочу, щоб вони будували реальні стосунки, грали, займалися спортом, розвивалися. А не сиділи в стрічці, яку створюють дорослі для дорослих", — підсумовує співачка.
Для зіркової мами найважливішим є їхня внутрішня стабільність та здорове дитинство: "Я бачила, як дорослі страждають через хейт, оцінки, залежність від соцмереж. Діти ще більш вразливі. Я хочу, щоб мої сини знали свою цінність не через екран, а через любов і підтримку вдома".
