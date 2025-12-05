Сльози на очах: Аніта Луценко розповіла про розлучення — що сталося

Відома фітнес-тренерка Аніта Луценко, яка стала широко відомою завдяки зйомках в шоу "Зважені та щасливі", вперше підтвердила інформацію про завершення стосунків зі своїм цивільним чоловіком Олександром Лозовцовим.

Аніта Луценко поділилася деталями особистого життя та причинами невдачі в стосунках у розмові з Машею Єфросиніною. Зірка зізналася, що їхні з партнером шляхи розійшлися вже досить давно. Наразі вона виховує доньку Мію самостійно, без фінансової підтримки колишнього.

Тренерка описала момент, коли вперше усвідомила, що їхнім стосункам прийшов кінець. Одного вечора Олександр зізнався їй у коханні, але вона не змогла відповісти тим самим.

Одкровення Аніти Луценко

Аніта пояснила, що не хотіла брехати й поступово помітила, що наодинці із собою почувається комфортніше.

"Люди повинні бути поруч, доки вони щасливі разом. Коли починаєш чекати моменту залишитися на самоті — це нечесно", — поділилася думками спортсменка.

Водночас Аніта визнала, що розставання далося їй непросто. Вона називає Олександра коханням усього життя й зізнається, що ніколи не припускала, що такі сильні почуття можуть зникнути.

Під час бесіди з Єфросиніною тренерка не стримала емоцій і заплакала.

Робота з психологом

Як з’ясувалося, перед ухваленням остаточного рішення вона працювала з психоаналітиком. Найбільше зірку лякала думка, що вона більше ніколи не відчує такого кохання, але фахівець допоміг їй усвідомити реальний стан речей.

Аніта Луценко у розмові з Машею Єфросиніною Фото: Instagram

Зараз Аніта Луценко не перебуває в стосунках, однак не втрачає віри в кохання. Тренерка відкрита для нових знайомств і навіть зустрічається з кимось на побаченнях.

Нагадаємо, Аніта та Олександр були разом із 2013 року. У 2016-му в пари народилася донька Мія. Офіційно шлюб вони не реєстрували.

