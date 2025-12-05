Слезы на глазах: Анита Луценко рассказала о разводе — что произошло

Известная фитнес-тренер Анита Луценко, которая стала широко известной благодаря съемкам в шоу "Зважені та щасливі", впервые подтвердила информацию о завершении отношений со своим гражданским мужем Александром Лозовцовым.

Анита Луценко поделилась деталями личной жизни и причинами неудачи в отношениях в разговоре с Машей Ефросининой. Звезда призналась, что их с партнером пути разошлись уже достаточно давно. Сейчас она воспитывает дочь Мию самостоятельно, без финансовой поддержки бывшего.

Тренер описала момент, когда впервые осознала, что их отношениям пришел конец. Однажды вечером Александр признался ей в любви, но она не смогла ответить тем же.

Откровения Аниты Луценко

Анита объяснила, что не хотела врать и постепенно заметила, что наедине с собой чувствует себя комфортнее.

"Люди должны быть рядом, пока они счастливы вместе. Когда начинаешь ждать момента остаться в одиночестве — это нечестно", — поделилась мыслями спортсменка.

Відео дня

При этом Анита признала, что расставание далось ей непросто. Она называет Александра любовью всей жизни и признается, что никогда не предполагала, что такие сильные чувства могут исчезнуть.

Во время беседы с Ефросининой тренер не сдержала эмоций и заплакала.

Работа с психологом

Как выяснилось, перед принятием окончательного решения она работала с психоаналитиком. Больше всего звезду пугала мысль, что она больше никогда не почувствует такой любви, но специалист помог ей осознать реальное положение вещей.

Анита Луценко в разговоре с Машей Ефросининой Фото: Instagram

Сейчас Анита Луценко не состоит в отношениях, однако не теряет веры в любовь. Тренер открыта для новых знакомств и даже встречается с кем-то на свиданиях.

Напомним, Анита и Александр были вместе с 2013 года. В 2016-м у пары родилась дочь Мия. Официально брак они не регистрировали.

Сергей Притула высказался о муже Ефросининой, которого называют "ряженым" в армии.

Маша Ефросинина рассказала о домогательствах режиссера. Тогда телеведущая боялась, что кто-то узнает об этом, а особенно ее подруга.

Анита Луценко рассказала в интервью Фокусу о британской эмиграции, своей ежедневной рутине и как справиться со стрессом, чтобы не переедать.