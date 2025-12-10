Я — мама, у которой 3 млн подписчиков в Instagram: почему мои дети живут без мобилок

Певица и модель ANGELA, мама двух мальчиков, которая имеет более 3 миллионов подписчиков в Instagram, открыто рассказывает, почему категорически ограничивает доступ детей к гаджетам и соцсетям. В частности, речь идет о ее старшем сыне — первокласснике. Младшему звезда сети позволяет только мультфильмы, — под присмотром.

ANGELA объясняет, что ее деятельность неразрывно связана с соцсетями, в частности Instagram, но это не значит, что ее дети должны быть частью этого мира. В разговоре с Фокусом она объясняет, почему ограничивает детей от цифрового мира.

"Да, у меня более 3 миллионов подписчиков, но это моя жизнь и моя работа. Я не хочу, чтобы мои дети росли в мире, который построен для взрослых. Они еще маленькие, у них должно быть другое детство — живое и реальное", — говорит артистка.

Дети без гаджетов

Модель вспоминает ситуацию, после которой она полностью пересмотрела правила пользования гаджетами дома.

"Мой старший сын — первоклассник. Однажды он просто сидел рядом в телефоне, как-то зашел в Instagram и наткнулся на очень страшное, агрессивное видео. Оно вообще не должно попадаться на глаза ребенку. Я видела, как он испугался, и у меня все внутри оборвалось. После этого сразу забрала телефон", — рассказывает она.

Відео дня

ANGELA со своими сыновьями Фото:

Певица отмечает, что проблема не в одном видео, а в алгоритмах.

"TikTok и Instagram не различают, кто смотрит — взрослый или семилетний ребенок. Алгоритм может показать что угодно, даже между абсолютно безопасными видео. Это неконтролируемо, и я не позволю случайному ролику влиять на сознание моего ребенка", — добавляет звезда сети.

Она уточняет, что для ее младшего сына правила еще строже.

"Младшему совсем не разрешаю ничего, кроме мультфильмов. И даже их он смотрит только тогда, когда я рядом. Даже YouTube Kids не дает полной гарантии, что ребенок не увидит что-то лишнее. Поэтому я контролирую каждый просмотр", — объясняет мама.

Малышей нужно оберегать

ANGELA убеждена, что детям нельзя давать инструменты, которые даже взрослые иногда не выдерживают: "Дети не имеют внутреннего фильтра. То, что взрослый пропустит мимо, для ребенка может стать большим страхом. Я не хочу, чтобы мои мальчики формировали представление о себе или мире через случайные ролики в TikTok или Instagram".

Артистка отмечает: ее позиция — не запрет "навсегда", а ответственный выбор времени.

"Телефон они получат тогда, когда смогут пользоваться им сознательно. Не раньше. Сейчас я хочу, чтобы они строили реальные отношения, играли, занимались спортом, развивались. А не сидели в ленте, которую создают взрослые для взрослых", — заключает певица.

Для звездной мамы самым важным является их внутренняя стабильность и здоровое детство: "Я видела, как взрослые страдают из-за хейта, оценок, зависимости от соцсетей. Дети еще более уязвимы. Я хочу, чтобы мои сыновья знали свою ценность не через экран, а через любовь и поддержку дома".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бывшая украинская телеведущая, а ныне специальный корреспондент Лидия Таран поделилась впечатлениями от посещения Елисейского дворца в Париже. В своих социальных сетях она опубликовала снимки, чем вызвала дискуссию среди подписчиков.

Ирина Сопонару, артистка проектов "Женский квартал" и "Единый квартал", стала первой среди коллег по студии, кто открыто заговорил о возможном закрытии "Квартала".

Известная фитнес-тренер Анита Луценко, которая стала широко известной благодаря съемкам в шоу "Зважені та щасливі", впервые подтвердила информацию о завершении отношений со своим гражданским мужем Александром Лозовцовым.