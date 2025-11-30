Працювала офіціанткою: побожна дівчина змінила спосіб життя і заробила $95 млн (фото)

Побожна модель Софі Рейн зі США поділилася в соцмережах вражаючою статистикою своїх доходів за останні два роки.

Дівчина, яка викладає пікантні фото, опублікувала графік стрімкого зростання заробітку в X (раніше Twitter) і подякувала підписникам за підтримку, яка допомогла їй повністю змінити життя.

У публікації Софі Рейн показала зображення з підсумковими цифрами. Її загальний дохід за два роки склав 95 005 586 доларів (приблизно 4 млрд гривень), а зростання перевищило 26 000%. У 2025 році її щомісячний заробіток коливався від 3 до 4 мільйонів доларів. До посту вона додала підпис: "Вдячна за два роки тут" і сердечко, складене руками.

Рейн розповіла, що раніше працювала офіціанткою, але після раптового звільнення друзі запропонували їй спробувати себе у створенні контенту. Цей крок став переломним моментом. Її робота швидко почала приносити значний дохід, а батьки, за словами Софі, стали її головним джерелом підтримки.

"Я християнка. Я знаю, що це здається дивним, що я займаюся цим. Але я не роблю нічого поганого", — говорила модель минулого року.

Загальний дохід за два роки склав 95 005 586 доларів (приблизно 4 млрд гривень) Фото: X (Twitter)

У дитинстві сім'я жила на продовольчих талонах, тому можливість допомогти близьким стала для неї особливо важливою.

"Мій тато заплакав, коли зрозумів, що я зробила. Він обійняв мене так міцно, як ніколи, і не переставав дякувати", — поділилася вона.

Попри успіх, Софі регулярно стикається з негативними коментарями. Однак вона каже, що хейт не збиває її зі шляху, а навпаки, мотивує.

"Усі ці люди, які пишуть злі коментарі, тільки підштовхують мене рости й продовжувати займатися своєю справою. Вони мене не знають — і зляться без причини", — додала американка.

Софі впевнена, що розвиватиметься й надалі, спираючись на підтримку своєї аудиторії та родини.

