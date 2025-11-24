Обіцяли місце в пеклі: модель, яку відкинула церква, стала мільйонеркою (фото)

Католицька модель Лана Медісон, яка виросла в маленькому техаському містечку (США), де будь-яку "інакшість" вважали гріхом, стала мільйонеркою до 30 років і тепер відкрито розповідає про свій фінансовий успіх.

29-річна Лана каже, що довгі роки чула осуд. У церкві їй обіцяли "місце в пеклі", у школі сміялися над її формами, а вдома просили "поводитися нормально". Але, подорослішавши, вона знайшла власний шлях і побудувала бізнес, який приносить їй близько 1,6 млн доларів на рік. Про це пише Daily Star.

Сьогодні в американської моделі понад п'ять мільйонів шанувальників в інтернеті. За її словами, ті самі хлопці, які колись знущалися з неї, тепер з'являються в її особистих повідомленнях і просять зустрітися.

Лана зізналася, що коли вона вперше почала працювати моделлю, сім'я вирішила, що вона "збожеволіла". У церкві їй говорили, що вона буде "горіти в пеклі". Але, за її словами, критики давно замовкли.

"Я заробляю за місяць більше, ніж багато хто за рік. Це не помста, але приємно", — каже вона.

Лана зізналася, що коли вона вперше почала працювати моделлю, сім'я вирішила, що вона "збожеволіла"

Для Лани ключовим моментом став камінг-аут: вона є трансгендерною жінкою і називає перехід "найкращим рішенням" у своєму житті.

Лана згадує, що в дитинстві молилася, щоб "стати нормальною", і боялася, що визнання своїх почуттів зруйнує її життя.

На ділі все сталося навпаки: вона почала публікувати контент, аудиторія миттєво відгукнулася, бізнес виріс до семизначних доходів, а сама Лана оселилася між Нью-Йорком і Маямі, літає першим класом і живе в апартаментах мрії.

Моделі довелося зіткнутися з критикою, страхом втратити сім'ю і почуттям самотності

За словами моделі, шлях був непростим. Їй довелося зіткнутися з критикою, страхом втратити сім'ю і почуттям самотності. Але рішення взяти своє життя під контроль стало переломним.

"Я могла б залишитися нещасною або почати все заново. Я вибрала себе. Люди можуть говорити що завгодно. Я багата, щаслива і, нарешті, справжня", — додала американка.

