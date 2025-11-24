Обещали место в аду: модель, которую отвергла церковь, стала миллионершей (фото)

Католическая модель Лана Мэдисон, выросшая в маленьком техасском городке (США), где любое "иначество" считалось грехом, стала миллионершей до 30 лет и теперь открыто рассказывает о своем финансовом успехе.

29-летняя Лана говорит, что долгие годы слышала осуждение. В церкви ей обещали "место в аду", в школе смеялись над ее формами, а дома просили "вести себя нормально". Но, повзрослев, она нашла собственный путь и построила бизнес, который приносит ей около 1,6 млн долларов в год. Об этом пишет Daily Star.

Сегодня у американской модели более пяти миллионов поклонников в интернете. По ее словам, те самые парни, которые когда-то издевались над ней, теперь появляются в ее личных сообщениях и просят встретиться.

Лана призналась, что когда она впервые начала работать моделью, семья решила, что она "сошла с ума". В церкви ей говорили, что она будет "гореть в аду". Но, по ее словам, критики давно замолчали.

"Я зарабатываю за месяц больше, чем многие за год. Это не месть, но приятно", — говорит она.

Фото: Instagram

Для Ланы ключевым моментом стал каминг-аут: она является трансгендерной женщиной и называет переход "лучшим решением" в своей жизни.

Лана вспоминает, что в детстве молилась, чтобы "стать нормальной", и боялась, что признание своих чувств разрушит ее жизнь.

На деле все произошло наоборот: она начала публиковать контент, аудитория моментально откликнулась, бизнес вырос до семизначных доходов, а сама Лана поселилась между Нью-Йорком и Майами, летает первым классом и живет в апартаментах мечты.

Фото: Instagram

По словам модели, путь был непростым. Ей пришлось столкнуться с критикой, страхом потерять семью и чувством одиночества. Но решение взять свою жизнь под контроль стало переломным.

"Я могла бы остаться несчастной или начать все заново. Я выбрала себя. Люди могут говорить что угодно. Я богатая, счастливая и, наконец, настоящая", — добавила американка.

