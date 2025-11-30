Работала официанткой: набожная девушка сменила образ жизни и заработала $95 млн (фото)

Набожная модель Софи Рейн из США поделилась в соцсетях впечатляющей статистикой своих доходов за последние два года.

Девушка, которая выкладывает пикантные фото, опубликовала график стремительного роста заработка в X (ранее Twitter) и поблагодарила подписчиков за поддержку, которая помогла ей полностью изменить жизнь.

В публикации Софи Рейн показала изображение с итоговыми цифрами. Ее общий доход за два года составил 95 005 586 долларов (примерно 4 млрд гривен), а рост превысил 26 000%. В 2025 году ее ежемесячный заработок колебался от 3 до 4 миллионов долларов. К посту она добавила подпись: "Благодарна за два года здесь" и сердечко, сложенное руками.

Рейн рассказала, что раньше работала официанткой, но после внезапного увольнения друзья предложили ей попробовать себя в создании контента. Этот шаг стал переломным моментом. Ее работа быстро начала приносить значительный доход, а родители, по словам Софи, стали ее главным источником поддержки.

"Я христианка. Я знаю, что это кажется странным, что я занимаюсь этим. Но я не делаю ничего плохого", — говорила модель в прошлом году.

Общий доход за два года составил 95 005 586 долларов (примерно 4 млрд гривен) Фото: X (Twitter)

В детстве семья жила на продовольственных талонах, поэтому возможность помочь близким стала для нее особенно важной.

"Мой папа заплакал, когда понял, что я сделала. Он обнял меня так крепко, как никогда, и не переставал благодарить", — поделилась она.

Несмотря на успех, Софи регулярно сталкивается с негативными комментариями. Однако она говорит, что хейт не сбивает ее с пути, а наоборот, мотивирует.

"Все эти люди, которые пишут злые комментарии, только подталкивают меня расти и продолжать заниматься своим делом. Они меня не знают — и злятся без причины", — добавила американка.

Софи уверена, что будет развиваться и дальше, опираясь на поддержку своей аудитории и семьи.

