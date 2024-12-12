Набожная модель OnlyFans объяснила, как совмещает веру и торговлю пикантным контентом

Девушка призналась, что до сих пор посещает онлайн-службы в местной церкви и не делает ничего богопротивного.

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Софи Рейн, 20-летняя звезда OnlyFans, которая заработала на платформе $43 миллиона, прославилась не столько своими доходами, как признанием о том, что несмотря на ее занятие, до сих пор является девственницей и позиционирует себя как ревностная христианка. В беседе с People она сказала, что ее вера и аккаунт на OnlyFans никак не мешают друг другу.

"Господь очень прощающий, и он поместил меня сюда. Он поместил меня на землю не просто так, и я просто живу каждый день. Если бы это не было предназначено для меня, меня бы сейчас здесь не было", — заявила Софи. Девушка продолжает утверждать, что до сих пор невинна, а у себя дома, в Тампе, она смотрит церковные службы онлайн, поддерживая свою веру.

Модель говорит, что чем большее ее успех, тем больше у нее хейтеров. Однако даже в этом она видит позитив:

"Честно говоря, все эти люди в сети, которые меня ненавидят и пишут грубые комментарии, — это то, что мотивирует меня продолжать расти, развиваться и делать свое дело. Это просто сводит их с ума без причины. Они меня не знают".

Рейн утверждает, что у нее есть поддержка. Например, ее сестра Сьерра помогла ей стартовать на платформе с пикантным контентом.

Родители Софи сначала настороженно относились к ее занятию,

"Я не сказала им, когда начала это делать. Сначала я держала это в секрете, а потом они узнали и расстроились. Сначала я немного нервничала, потому что не была уверена, что они обо мне подумают", — признается она. Однако после того, как девушка помогла отцу закрыть крупный кредит, он был тронут.

Члены семьи Рейн были не единственными, кто не обрадовался ее занятию. Софи потеряла свою предыдущую работу в ресторане после того, как ее начальник все узнал.

В отличие от бывшего босса, ее изначально недовольные члены семьи согласились с концепцией, когда Рейн начала говорить об этом более честно:

"Я просто сказала им прямо: "Я публикую контент в сети. Это то, что я делаю. Если вы можете поддержать меня или нет, извините, но я не могу вам помочь". Но независимо от ситуации, им было все равно. Я их ребенок, и они любят меня".

Софи, которая выросла в бедности, до сих пор экономит на всем, несмотря на солидные заработки. Но она сделала несколько исключений, например, купила "машину мечты", Porsche GT3 RS 2024 года. Она также арендует "красивую" недвижимость на набережной в Майами. А к концу года она надеется купить родителям дом, который станет их первой собственной недвижимостью.

"И я действительно взволнована. Я рада, что зарабатываю так много, потому что все, чего я хотела, — это помочь своей семье. Я видела, как они росли, очень бедные, с трудом оплачивающие счета, живущие от зарплаты до зарплаты. Так что это то, что мотивирует и меня, моих родителей, которые борются. Я хотела это изменить", — подчеркнула она.

Ранее Фокус писал, что модель OnlyFans хочет родить ребенка от Илона Маска на Марсе.