"Он опытный": модель OnlyFans хочет родить ребенка от Илона Маска на Марсе

Девушка создала петицию, где рассказала о своей мечте зачать от Илона Маска. Она отметила миллиардера в публикации и надеется, что он услышит ее.

22-летняя шведская модель OnlyFans Эльза Тора, которая живет в Великобритании, заявила, что хочет заняться сексом с главой SpaceX и Tesla Илоном Макском и родить первого "марсианского ребенка". Об этом она заявила на шоу Кайла и Джеки О, пишет Daily Mail.

"Я очень люблю научную фантастику, поэтому я бы никогда не отказалась от секса с инопланетянином или Илоном… Я думаю, он очень классный, я думаю, он очень забавный. Я его люблю, я много раз видела его в Twitter X", — сказала блондинка.

Ведущий Кайл Сэндилендс поинтересовался у девушки, знает ли Маск о ее мечте.

Девушка призналась, что давно влюблена в Маска Фото: Elsa Thora/instagram

"Я отметила его в посте X и написала ему петицию", — ответила модель. Она надеется, что люди подпишут ее и помогут ей попасть на борт межпланетного корабля, который Маск к концу десятилетия планирует отправить на Марс.

Соведущая Кайла Джеки О'Хендерсон затем спросила гостью, почему отцом ее межпланетного ребенка должен быть Илон Маск.

"Он космический человек, и у него уже 12 детей, так что он опытный", — ответила Эльза.

На своей странице в соцсети Тора опубликовала рисунок, где держит ребенка в руках на Марсе.

"Мечтая о за пределами Земли… Я нацелилась на Марс, чтобы войти в историю как первая мать в другом мире. Время вести человечество к звездам", — подписала она пост.

Эльза видит себя первой "марсианской матерью" Фото: Elsa Thora/instagram

Илон Маск уже много раз высказывался о желании отправить людей на колонизацию Красной планеты. Он предполагает, что к 2050 году там будет жить миллион человек. Он надеется, что колония мужчин и женщин поможет увеличить численность населения на Марсе.

Однако ученые относятся скептически к подобным планам и в частности отмечают, что трудности с сексом на Марсе делают планы по заселению крайне маловероятными, если не невозможными. Келли Вайнерсмит, биолог и автор из Шарлоттсвилля, штат Вирджиния, говорит, что люди, которые хотят заселить Марс, "не понимают, как работает размножение". Пары могут рисковать здоровьем своего будущего ребенка, зачав в космосе, будь то на Марсе или на орбите вокруг Земли на МКС.

"Эти миллиардеры думают, что это инженерная проблема. Они думают, что если у них будет достаточно большая ракета, биология сама о себе позаботится, но это не так", — сказала Вайнерсмит, которая написала книгу 2023 года "Город на Марсе" вместе со своим мужем Заком.

Ранее Фокус писал, что трансгендерная дочь Илона Маска назвала отца "серийным прелюбодеем", а также заявила о своем желании покинуть США.