"Він досвідчений": модель OnlyFans хоче народити дитину від Ілона Маска на Марсі

Дівчина створила петицію, де розповіла про свою мрію зачати від Ілона Маска. Вона відмітила мільярдера в публікації та сподівається, що він почує її.

22-річна шведська модель OnlyFans Ельза Тора, яка мешкає у Великій Британії, заявила, що хоче зайнятися сексом із главою SpaceX і Tesla Ілоном Макском і народити першу "марсіанську дитину". Про це вона заявила на шоу Кайла і Джекі О, пише Daily Mail.

"Я дуже люблю наукову фантастику, тому я б ніколи не відмовилася від сексу з інопланетянином або Ілоном... Я думаю, він дуже класний, я думаю, він дуже кумедний. Я його люблю, я багато разів бачила його у Twitter X", — сказала блондинка.

Ведучий Кайл Сенділендс поцікавився у дівчини, чи знає Маск про її мрію.

Дівчина зізналася, що давно закохана в Маска Фото: Elsa Thora/instagram

"Я позначила його в пості X і написала йому петицію", — відповіла модель. Вона сподівається, що люди підпишуть її і допоможуть їй потрапити на борт міжпланетного корабля, який Маск до кінця десятиліття планує відправити на Марс.

Співведуча Кайла Джекі О'Гендерсон потім запитала гостю, чому батьком її міжпланетної дитини має бути Ілон Маск.

"Він космічна людина, і в нього вже 12 дітей, тож він досвідчений", — відповіла Ельза.

На своїй сторінці в соцмережі Тора опублікувала малюнок, де тримає дитину в руках на Марсі.

"Мріючи про за межами Землі... Я націлилася на Марс, щоб увійти в історію як перша мати в іншому світі. Час вести людство до зірок", — підписала вона пост.

Ельза бачить себе першою "марсіанською матір'ю" Фото: Elsa Thora/instagram

Ілон Маск уже багато разів висловлювався про бажання відправити людей на колонізацію Червоної планети. Він припускає, що до 2050 року там житиме мільйон людей. Він сподівається, що колонія чоловіків і жінок допоможе збільшити чисельність населення на Марсі.

Однак учені ставляться скептично до подібних планів і, зокрема, зазначають, що труднощі із сексом на Марсі роблять плани із заселення вкрай малоймовірними, якщо не неможливими. Келлі Вайнерсміт, біологиня та авторка з Шарлоттсвілля, штат Вірджинія, каже, що люди, які хочуть заселити Марс, "не розуміють, як працює розмноження". Пари можуть ризикувати здоров'ям своєї майбутньої дитини, зачавши в космосі, чи то на Марсі, чи то на орбіті навколо Землі на МКС.

"Ці мільярдери думають, що це інженерна проблема. Вони думають, що якщо у них буде досить велика ракета, біологія сама про себе подбає, але це не так", — сказала Вайнерсміт, яка написала книгу 2023 року "Місто на Марсі" разом зі своїм чоловіком Заком.

Раніше Фокус писав, що трансгендерна дочка Ілона Маска назвала батька "серійним перелюбником", а також заявила про своє бажання покинути США.