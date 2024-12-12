Побожна модель OnlyFans пояснила, як поєднує віру і торгівлю пікантним контентом

Дівчина зізналася, що досі відвідує онлайн-служби в місцевій церкві й не робить нічого богопротивного.

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Софі Рейн, 20-річна зірка OnlyFans, яка заробила на платформі $43 мільйони, прославилася не стільки своїми прибутками, скільки зізнанням про те, що, незважаючи на її заняття, досі є незайманою дівчиною і позиціонує себе як ревна християнка. У бесіді з People вона сказала, що її віра і акаунт на OnlyFans ніяк не заважають один одному.

"Господь дуже прощає, і він помістив мене сюди. Він помістив мене на землю не просто так, і я просто живу щодня. Якби це не було призначено для мене, мене б зараз тут не було", — заявила Софі. Дівчина продовжує стверджувати, що досі невинна, а у себе вдома, в Тампі, вона дивиться церковні служби онлайн, підтримуючи свою віру.

Модель каже, що що більший її успіх, то більше в неї хейтерів. Однак навіть у цьому вона бачить позитив:

"Чесно кажучи, всі ці люди в мережі, які мене ненавидять і пишуть грубі коментарі, – це те, що мотивує мене й надалі рости, розвиватися і робити свою справу. Це просто зводить їх з розуму без причини. Вони мене не знають".

Рейн стверджує, що в неї є підтримка. Наприклад, її сестра Сьєрра допомогла їй стартувати на платформі з пікантним контентом.

Батьки Софі спочатку насторожено ставилися до її заняття,

"Я не сказала їм, коли почала це робити. Спочатку я тримала це в секреті, а потім вони дізналися і засмутилися. Спочатку я трохи нервувала, бо не була впевнена, що вони про мене подумають", — зізнається вона. Однак після того, як дівчина допомогла батькові закрити великий кредит, він був зворушений.

Члени сім'ї Рейн були не єдиними, хто не зрадів її заняттю. Софі втратила свою попередню роботу в ресторані після того, як її начальник усе дізнався.

На відміну від колишнього боса, її спочатку незадоволені члени сім'ї погодилися з концепцією, коли Рейн почала говорити про це більш чесно:

"Я просто сказала їм прямо: "Я публікую контент у мережі. Це те, що я роблю. Якщо ви можете підтримати мене чи ні, вибачте, але я не можу вам допомогти". Але незалежно від ситуації, їм було все одно. Я їхня дитина, і вони люблять мене".

Софі, яка виросла в бідності, досі економить на всьому, незважаючи на солідні заробітки. Але вона зробила кілька винятків, наприклад, купила "машину мрії", Porsche GT3 RS 2024 року. Вона також орендує "красиву" нерухомість на набережній у Маямі. А до кінця року вона сподівається купити батькам будинок, що стане їхньою першою власною нерухомістю.

"І я справді схвильована. Я рада, що заробляю так багато, тому що все, чого я хотіла, — це допомогти своїй родині. Я бачила, як вони росли, дуже бідні, ледве оплачують рахунки, живуть від зарплати до зарплати. Тож це те, що мотивує і мене, моїх батьків, які борються. Я хотіла це змінити", — наголосила вона.

Раніше Фокус писав, що модель OnlyFans хоче народити дитину від Ілона Маска на Марсі.