"Гигантская миссис Клаус": как рост модели дал ей миллион подписчиков (видео)

Высокая британская модель Katie Woolls призналась, что в преддверии Рождества ее почта буквально взрывается сообщениями от поклонников. Мужчины просят ее нарядиться в образ миссис Клаус — в красное платье, фартук и каблуки — и обыграть разительный контраст роста, представляя себя "маленькими эльфами".

27-летняя инфлюенсерка из Лондона, которая имеет более миллиона подписчиков под ником @tallgirlkatie, говорит: для многих фанатов ключевой является идея доминирования "огромной" миссис Клаус. По ее словам, рождественские запросы ежегодно становятся все более частыми, и она не против поддержать сезонное настроение, пишет The Sun.

Среди просьб — от невинных объятий с "женой Санты" до ролевых сцен с повседневными домашними делами в праздничном образе. Части аудитории нравится именно контраст: рост Кэти — 206 см, длинные ноги и большой размер обуви (UK 11) создают визуальный эффект, который и привлекает подписчиков.

"Короткие короли могут быть моими эльфами, а я — миссис Клаус. Я люблю Рождество и мне нравится играть эти фантазии", — говорит модель.

Она добавляет, что старается держать контент нейтральным, ведь не все празднуют Рождество, однако в декабре спрос традиционно растет.

Недавнее праздничное видео Кэти сняла по просьбе невысокого подписчика: формат POV показывал "объятия" с миссис Клаус, пока она готовила и убирала.

"Это обычные вещи, но людям нравится контраст того, что я такая высокая", — объясняет она и отмечает, что ролик собрал особенно много просмотров.

Модель рассказывает, что родилась преждевременно и быстро росла в детстве, впоследствии переросши одноклассников и даже старшего брата. Сегодня она зарабатывает на жизнь онлайн-контентом, привлекая фанатов, восхищенных ее ростом и внешностью.

Впрочем, за кулисами популярности есть и сложности. Кэти признается, что ее рост усложняет личную жизнь: она одинока уже два года, и многим мужчинам непросто принять, что партнерша выше их. Интересно, что зимой, несмотря на активность онлайн, ее реальные свидания почти исчезают.

"Летом я получаю больше внимания в реальной жизни и люблю тогда встречаться, — говорит она. — Зимой же я будто становлюсь одноразовой рождественской фантазией. Хотелось бы, чтобы появился правильный мужчина, с которым можно было бы провести Рождество по-настоящему".

