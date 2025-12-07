"Теперь только Иисус": модель покинула гламурную жизнь и шоубиз и стала монахиней (видео)

Бразильская модель Камила Родригес Кардосо после трагедии в жизни разорвала связи с шоубизнесом и решила посвятить свою жизнь Богу. Сейчас экс-королева красоты носит одежду монахини и рассказывает о своей миссии в монастыре.

Бразильянка говорит, что продолжает пользоваться макияжем и ухаживает за собой, но теперь делает это без "чрезмерного тщеславия", сообщает Need to Know.

Журналисты пишут, что история 21-летней девушки недавно попала в заголовки новостей. Местные жители окрестили ее "монахиней-моделью", а ее история стала примером веры, отречения и духовного преображения.

Издание Marca указывает, что уроженка штата Минас-Жерайс в Бразилии, покинула подиум в 18 лет. До этого она имела титул Miss Continente Teen Sol Nascente и имела перспективную карьеру модели

Девушка участвовала в различных конкурсах красоты и получала предложения работать в шоу-бизнес. Однако вместо этого она покинула дом и свою предыдущую личность, чтобы присоединиться к одной организаций Католической церкви.

Теперь став сестрой Евой, девушка собрала внушительную аудиторию в соцсетях — 60 000 подписчиков. Ее монашеский орден поощряет женщин быть активными в соцсетях и использовать современные технологии.

Сестра Ева рассказывает, что причиной покинуть шоу-бизнес стала личная трагедия: сначала в 9 лет умер ее папа, а в 18 лет у нее начались проявления депрессии и апатии. Когда девушка поняла, что не может больше заниматься модельным бизнесом и конкурсами красоты.

Монахиня рассказывает, что окончательным толчком к вере стала история во время одного богослужения. Тогда она увидела монахиню, которая "излучала особый свет", это ее подтолкнуло присоединиться к монахиням.

"Я до сих пор получаю комплименты относительно своей внешности и даже предложения руки и сердца в соцсетях. Но сейчас я остаюсь преданной своему одному мужчине — теперь только Иисус есть в моем сердце", — сказала монахиня.

