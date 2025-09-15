Хотели домой: непокорные монахини сбежали из дома престарелых в заброшенный монастырь (фото)

Три австрийские монахини в возрасте около 80 лет сбежали из дома престарелых, куда их поместили, и вернулись в свой бывший монастырь. Доступ им удалось восстановить с помощью бывших студентов и слесаря.

88-летняя сестра Бернадетта, 86-летняя сестра Регина, и 82-летняя сестра Рита были последними монахинями монастыря Голденштайн в Эльсбетене, недалеко от Зальцбурга (Австралия). Об этом пишет BBC News.

Церковные власти остались недовольны решением женщин, но сами монахини были очень рады.

"Я так хотела вернуться домой. Это настоящая радость. В доме престарелых я всегда тосковала. Я так счастлива и благодарна, что вернулась", — сказала сестра Рита.

По словам троицы, в декабре 2023 года их против воли вывезли из монастыря.

"Нас не спрашивали. У нас было право остаться здесь до конца жизни, но это оно было нарушено", — сказала сестра Бернадетта.

Сестры рады вернуться домой Фото: Instagram

Три монахини провели большую часть своей жизни в замке Голденштайн, который с 1877 года является монастырем и частной школой для девочек. Учебное заведение, которое начало принимать мальчиков в 2017 году, до сих пор функционирует.

Сестра Бернадетта сама посещала эту школу, поступив туда подростком в 1948 году. Одной из ее соучениц была австрийская киноактриса Роми Шнайдер. Сестра Регина прибыла в монастырь в 1958 году, а сестра Рита — четыре года спустя.

Все трое много лет проработали в школе учителями. Сестра Регина была директором. Но число монахинь сократилось.

В 2022 году здание перешло в собственность Зальцбургской архиепархии и августинского монастыря Райхерсбергского аббатства. Настоятелем монахинь стал пробст Маркус Грасль из аббатства. Община была официально распущена в начале 2024 года, а оставшимся монахиням было предоставлено пожизненное право проживания, если это позволяло их здоровье и умственные способности.

В декабре 2023 года было принято решение перевести сестер в католический дом престарелых, где они были недовольны.

Замок Голденштайн в Австрии Фото: Instagram

В начале сентября сестра Бернадетта, сестра Рита и сестра Регина вернулись обратно с помощью группы бывших учениц. Они собрали кое-какие вещи и вернулись в монастырь. Замки в их бывших комнатах были заменены, поэтому вызвали слесаря. Когда они впервые приехали, не было ни электричества, ни воды.

В своем заявлении проректор Грасль сказал, что решение монахинь вернуться в монастырь "совершенно непостижимо" и является "эскалацией".

В настоящее время подача электроэнергии и воды частично восстановлена, сторонники приносят еду и продукты, пострадавших осматривают врачи.

