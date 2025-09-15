Хотіли додому: непокірні черниці втекли з будинку для літніх людей у покинутий монастир (фото)

Три австрійські черниці у віці близько 80 років втекли з будинку для людей похилого віку, куди їх помістили, і повернулися до свого колишнього монастиря. Доступ їм вдалося відновити за допомогою колишніх студентів і слюсаря.

88-річна сестра Бернадетта, 86-річна сестра Регіна, і 82-річна сестра Рита були останніми черницями монастиря Голденштайн в Ельсбетені, неподалік від Зальцбурга (Австралія). Про це пише BBC News.

Церковна влада залишилася незадоволеною рішенням жінок, але самі черниці були дуже раді.

"Я так хотіла повернутися додому. Це справжня радість. У будинку для літніх людей я завжди сумувала. Я така щаслива і вдячна, що повернулася", — сказала сестра Рита.

За словами трійці, у грудні 2023 року їх проти волі вивезли з монастиря.

"Нас не питали. У нас було право залишитися тут до кінця життя, але це право було порушено", — сказала сестра Бернадетта.

Сестри раді повернутися додому Фото: Instagram

Три черниці провели більшу частину свого життя в замку Голденштайн, який з 1877 року є монастирем і приватною школою для дівчаток. Навчальний заклад, який почав приймати хлопчиків 2017 року, досі функціонує.

Сестра Бернадетта сама відвідувала цю школу, вступивши туди підлітком 1948 року. Однією з її однокласниць була австрійська кіноактриса Ромі Шнайдер. Сестра Регіна прибула в монастир 1958 року, а сестра Рита — через чотири роки.

Усі троє багато років пропрацювали в школі вчителями. Сестра Регіна була директором. Але кількість черниць скоротилася.

2022 року будівля перейшла у власність Зальцбурзької архієпархії та августинського монастиря Райхерсбергського абатства. Настоятелем черниць став пробст Маркус Грасль з абатства. Громаду офіційно розпустили на початку 2024 року, а черницям, що залишилися, надали довічне право проживання, якщо це дозволяло їхнє здоров'я і розумові здібності.

У грудні 2023 року було ухвалено рішення перевести сестер до католицького будинку для літніх людей, де вони були незадоволені.

Замок Голденштайн в Австрії Фото: Instagram

На початку вересня сестра Бернадетта, сестра Рита і сестра Регіна повернулися назад за допомогою групи колишніх учениць. Вони зібрали деякі речі та повернулися до монастиря. Замки в їхніх колишніх кімнатах були замінені, тож викликали слюсаря. Коли вони вперше приїхали, не було ні електрики, ні води.

У своїй заяві проректор Грасль сказав, що рішення черниць повернутися в монастир "абсолютно незбагненне" і є "ескалацією".

Наразі подачу електроенергії та води частково відновлено, прихильники приносять їжу та продукти, постраждалих оглядають лікарі.

