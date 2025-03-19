Мужчина прожил в монастыре 22 года, выдавая себя за монахиню: для чего он это делал (фото)

Фрэнк Таварес адаптировался к женской одежде, перенял привычки монахинь и полностью интегрировался в повседневную жизнь религиозного сообщества.

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Уникальная история Фрэнка Тавареса, который более двух десятилетий прожил как "сестра Маргарита" в доминиканских монастырях, шокировала общественность и стала основой для написания книг и съемок телевизионных программ. Об этом пишет издание Oddity Central.

История "мужчины-монахини" началась после трагической автомобильной аварии, которая унесла жизни родителей Фрэнка. Тогда ему было всего четыре года. Из-за финансовых трудностей бабушка и дедушка не смогли обеспечить надлежащий уход за мальчиком, поэтому его отдали под опеку монахинь доминиканского монастыря.

Особенности физического развития

По воспоминаниям Тавареса, особенности его физического развития, а именно маленькие гениталии, вероятно, стали причиной того, что в монастыре его начали воспитывать как девочку. Фрэнк адаптировался к женской одежде, перенял привычки монахинь и полностью интегрировался в повседневную жизнь религиозного сообщества.

В возрасте семи лет, после прохождения медицинского обследования, мальчику установили настоящий пол, но он продолжал жить под видом девочки, опасаясь изгнания из единственного дома.

Фрэнк выдавал себя за монахиню Фото: YouTube

"Я никогда не купался и не раздевался перед ними. Быстро погружался в воду, носил трусики-боксеры, имитировал месячные и выбирал платья больших размеров", — вспоминала позже "сестра Маргарита" в одном из интервью.

Романтическое влечение к монахиням

Ситуация осложнилась, когда в подростковом возрасте Фрэнк начал испытывать романтическое влечение к некоторым монахиням. После того, как одна из них забеременела, ему пришлось перейти в другой монастырь. Именно там Таварес встретил Сильвию, с которой у него завязались страстные отношения. Женщина также забеременела и умоляла его покинуть монастырь, чтобы создать семью, но Фрэнк, отягощенный чувством благодарности к монахиням, которые заботились о нем, отказался.

Неожиданное разоблачение

Разоблачение произошло в 1979 году, когда одна из преподавательниц монастыря случайно нашла письмо от "сестры Маргариты" к Сильвии. После 22 лет жизни под видом монахини, 27-летний Таварес покинул монастырь и начать новую жизнь как мужчина.

Получив в монастыре профессию швеи, он быстро нашел работу портного — этой специальностью он занимается и до сих пор в возрасте 73 лет.

Романтическая история Фрэнка с Сильвией завершилась, когда она переехала в США после развода. Мужчина никогда не видел их общего ребенка, но до сих пор считает эту женщину любовью всей своей жизни. Необычная судьба "сестры Маргариты" стала темой многочисленных телевизионных программ и как минимум двух книг: "Раздетая монахиня" и "Перекресток в тени".

Напомним, самым старым человеком в мире официально признана монахиня из Бразилии — сестра Инах Канабарро Лукас. Она родилась 8 июня 1908 года и стала рекордсменкой после того, как ушла из жизни предыдущая долгожительница, японка Томико Итоока.