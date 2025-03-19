Чоловік прожив у монастирі 22 роки, видаючи себе за черницю: для чого він це робив (фото)

Френк Таварес адаптувався до жіночого одягу, перейняв звички монахинь і повністю інтегрувався у повсякденне життя релігійної спільноти.

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Унікальна історія Френка Тавареса, який понад два десятиліття прожив як "сестра Маргарита" у домініканських монастирях, шокувала громадськість та стала основою для написання книг і зйомок телевізійних програм. Про це пише видання Oddity Central.

Історія "чоловіка-черниці" розпочалась після трагічної автомобільної аварії, яка забрала життя батьків Френка. Тоді йому було лише чотири роки. Через фінансову скруту бабуся та дідусь не змогли забезпечити належний догляд за хлопчиком, тому його віддали під опіку монахинь домініканського монастиря.

Особливості фізичного розвитку

За спогадами Тавареса, особливості його фізичного розвитку, а саме маленькі геніталії, ймовірно, стали причиною того, що в монастирі його почали виховувати як дівчинку. Френк адаптувався до жіночого одягу, перейняв звички монахинь і повністю інтегрувався в повсякденне життя релігійної спільноти.

У віці семи років, після проходження медичного обстеження, хлопчику встановили справжню стать, але він продовжував жити під виглядом дівчинки, побоюючись вигнання з єдиного дому.

Френк видавав себе за черницю Фото: YouTube

"Я ніколи не купався і не роздягався перед ними. Швидко занурювався у воду, носив трусики-боксери, імітував місячні та обирав сукні великих розмірів", — згадувала пізніше "сестра Маргарита" в одному з інтерв'ю.

Романтичний потяг до монахинь

Ситуація ускладнилася, коли у підлітковому віці Френк почав відчувати романтичний потяг до деяких монахинь. Після того, як одна з них завагітніла, йому довелося перейти до іншого монастиря. Саме там Таварес зустрів Сільвію, з якою у нього зав'язалися пристрасні стосунки. Жінка також завагітніла та благала його покинути монастир, щоб створити сім'ю, але Френк, обтяжений почуттям вдячності до монахинь, які піклувалися про нього, відмовився.

Несподіване викриття

Викриття відбулося 1979 року, коли одна з викладачок монастиря випадково знайшла лист від "сестри Маргарити" до Сильвії. Після 22 років життя під виглядом черниці, 27-річний Таварес покинув монастир і почати нове життя як чоловік.

Отримавши в монастирі професію швачки, він швидко знайшов роботу кравця — цим фахом він займається й дотепер у віці 73 років.

Романтична історія Френка із Сільвією завершилася, коли вона переїхала до США після розлучення. Чоловік ніколи не бачив їхньої спільної дитини, але досі вважає цю жінку коханням всього свого життя. Незвичайна доля "сестри Маргарити" стала темою численних телевізійних програм і щонайменше двох книг: "Роздягнена монахиня" та "Перехрестя в тіні".

Нагадаємо, найстарішою людиною у світі офіційно визнано черницю з Бразилії — сестру Інах Канабарро Лукас. Вона народилася 8 червня 1908 року й стала рекордсменкою після того, як пішла з життя попередня довгожителька, японка Томіко Ітоока.