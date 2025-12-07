"Тепер тільки Ісус": модель покинула гламурне життя і шоубіз та стала черницею (відео)

Бразильська модель Каміла Родріґес Кардозу після трагедії в житті розірвала зв'язки з шоубізнесом і вирішила присвятити своє життя Богу. Нині екскоролева краси носить одяг черниці та розповідає про свою місію в монастирі.

Бразилійка говорить, що й надалі користується макіяжем і доглядає за собою, але тепер робить це без "надмірного марнославства", повідомляє Need to Know.

Журналісти пишуть, що історія 21-річної дівчини нещодавно потрапила в заголовки новин. Місцеві жителі охрестили її "черницею-моделлю", а її історія стала прикладом віри, зречення й духовного перетворення.

Видання Marca вказує, що уродженка штату Мінас-Жерайсу Бразилії, залишила подіум у 18 років. До цього вона мала титул Miss Continente Teen Sol Nascente і мала перспективну кар'єру моделі

Дівчина брала участь у різних конкурсах краси й отримувала пропозиції працювати в шоубізнес. Однак замість цього вона покинула дім і свою попередню особистість, щоб приєднатися до однієї організацій Католицької церкви.

Відео дня

Тепер ставши сестрою Євою, дівчина зібрала значну аудиторію в соцмережах — 60 000 підписників. Її чернечий орден заохочує членкинь бути активними в соцмережах і використовувати сучасні технології.

Сестра Єва розповідає, що причиною покинути шоубізнес стала особиста трагедія: спочатку в 9 років помер її тато, а в 18 років у неї розпочалися прояви депресії й апатії. Коли дівчина зрозуміла, що не може більше займатися модельним бізнесом і конкурсами краси.

Черниця розповідає, що остаточним поштовхом до віри стала історія під час одного богослужіння. Тоді вона побачила черницю, яка "випромінювала особливе світло", це її підштовхнуло долучитися до черниць.

"Я досі отримую компліменти щодо своєї зовнішності та навіть пропозиції руки та серця в соцмережах. Але зараз я залишаюся відданою своєму одному чоловіку — тепер тільки Ісус є в моєму серці", — сказала черниця.

Раніше Фокус розповідав про те, як чоловік видавав себе за черницю 22 роки. Френк Таварес адаптувався до жіночого одягу, перейняв звички монахинь і повністю інтегрувався у повсякденне життя релігійної спільноти.

Згодом стало відомо, що непокірні черниці втекли з будинку для літніх людей у покинутий монастир. Три австрійські черниці у віці близько 80 років втекли з будинку для людей похилого віку, куди їх помістили, і повернулися до свого колишнього монастиря.