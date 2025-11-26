"Надзвичайно складно": дівчина не може знайти пару через "дуже високий" зріст (фото)

Британка Кеті Вулс зізнається, що не може влаштувати особисте життя через одну її особливість. Водночас дівчина додає, що отримує величезну кількість уваги як онлайн, так і в реальному житті.

Попри велику увагу в інтернеті, багато чоловіків сприймають її лише як "фантазію", а не як потенційну партнерку. Про це повідомляє The Mirror.

Дівчина переконана, що вона вже два роки залишається самотньою та пов’язує це виключно зі своїм зростом у 205 см. За її словами, її статура лякає багатьох чоловіків, нижчих за неї, що значно ускладнює побачення.

"У суспільстві вважається нормою, коли чоловік у парі вищий. Знайти когось, хто справді готовий зустрічатися з жінкою, вищою за нього, надзвичайно складно", — зізнається британка.

За словами Кеті, реакції чоловіків зазвичай зводяться до двох варіантів: або їм подобається її зріст і вони хочуть фантазувати про це, або ж вони зовсім не зацікавлені у стосунках з такою високою жінкою. Вона додає, що в теорії чоловіки часто приймають її зріст, але під час зустрічей ситуація різко змінюється.

Вона говорить, що коли чоловіки виявляли її значну перевагу в зрості, то це перетворюється на проблему. Її саму сприймають як незвичний досвід, елемент у "списку фантазій", після чого інтерес зникає.

Британка розповідає, що її ноги майже вдвічі довші за середні, тому вона не має жодної пари джинсів. Більшість штанів їй не підходять — вона змушена носити спідниці, які на чоловіках були б міні, разом із колготками.

Щомісяця вона витрачає тисячі фунтів на одяг, проте лише кілька речей із величезних замовлень сидять на ній належно. Половину покупок доводиться повертати через те, що речі або надто короткі, або занадто вузькі.

Хоча Кеті й подобаються компліменти, які вона отримує в інтернеті, вона шкодує, що це не переходить у реальні стосунки. За її словами, кілька побачень із чоловіками, яким не заважав її зріст, виявилися пов’язаними радше з їхніми фетишами, ніж із бажанням справжніх, тривалих стосунків.

"Мені завжди подобаються ті, хто може мене розсмішити й не ставиться до мене як до пункту в списку своїх фантазій. Я хочу, щоб хтось сприймав мене серйозно і справді хотів будувати зі мною життя. Сподіваюся, одного дня я знайду когось, хто прийме мене такою, як я є, а не як чиюсь фантазію", — підкреслює жінка.

