"Чрезвычайно сложно": девушка не может найти пару из-за "очень высокого" роста (фото)

Британка Кэти Вулс признается, что не может устроить личную жизнь из-за одной ее особенности. В то же время девушка добавляет, что получает огромное количество внимания как онлайн, так и в реальной жизни.

Несмотря на большое внимание в интернете, многие мужчины воспринимают ее лишь как "фантазию", а не как потенциальную партнершу. Об этом сообщает The Mirror.

Девушка убеждена, что она уже два года остается одинокой и связывает это исключительно со своим ростом в 205 см. По ее словам, ее телосложение пугает многих мужчин ниже нее, что значительно усложняет свидания.

"В обществе считается нормой, когда мужчина в паре выше. Найти кого-то, кто действительно готов встречаться с женщиной выше него, чрезвычайно сложно", — признается британка.

По словам Кэти, реакции мужчин обычно сводятся к двум вариантам: либо им нравится ее рост и они хотят фантазировать об этом, либо же они совсем не заинтересованы в отношениях с такой высокой женщиной. Она добавляет, что в теории мужчины часто принимают ее рост, но во время встреч ситуация резко меняется.

Она говорит, что когда мужчины проявляли ее значительное превосходство в росте, то это превращается в проблему. Ее саму воспринимают как необычный опыт, элемент в "списке фантазий", после чего интерес исчезает.

Британка рассказывает, что ее ноги почти вдвое длиннее средних, поэтому у нее нет ни одной пары джинсов. Большинство брюк ей не подходят — она вынуждена носить юбки, которые на мужчинах были бы мини, вместе с колготками.

Ежемесячно она тратит тысячи фунтов на одежду, однако лишь несколько вещей из огромных заказов сидят на ней должным образом. Половину покупок приходится возвращать из-за того, что вещи либо слишком короткие, либо слишком узкие.

Хотя Кэти и нравятся комплименты, которые она получает в интернете, она сожалеет, что это не переходит в реальные отношения. По ее словам, несколько свиданий с мужчинами, которым не мешал ее рост, оказались связаны скорее с их фетишами, чем с желанием настоящих, длительных отношений.

"Мне всегда нравятся те, кто может меня рассмешить и не относится ко мне как к пункту в списке своих фантазий. Я хочу, чтобы кто-то воспринимал меня серьезно и действительно хотел строить со мной жизнь. Надеюсь, однажды я найду кого-то, кто примет меня такой, какая я есть, а не как чью-то фантазию", — подчеркивает женщина.

