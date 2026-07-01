Зараз не впізнати: "найкрасивіша дівчинка в світі" одружилась – хто її наречений (фото)

25-річна французька модель Тілан Блондо, яку два десятиліття тому охрестили "найкрасивішою дівчинкою світу", одружилася з діджеєм Беном Атталем на весільній церемонії в Парижі. Подія стала символічним етапом для дівчини, чиє дитинство і юність пройшли під тиском гучного титулу, від якого вона втомилася.

Кар'єра Тілан почалася ще в ранньому дитинстві: у 2005 році, коли їй було лише чотири роки, модель вийшла на подіум Jean Paul Gaultier на Єлисейських Полях. За два роки видання Vogue Enfants присвоїло їй звання "найкрасивішої дівчинки світу", а знімки для обкладинки миттєво зробили Блондо зіркою. Втім, зараз її не впізнати. Яким був професійний шлях моделі, а також, як склалось особисте життя, – читайте у матеріалі Фокусу.

Золота дівчинка Франції

У десятирічному віці дівчинка знялася для редакційного матеріалу Vogue Paris, який викликав хвилю критики через образ, що, на думку багатьох, "сексуалізував" дитину – Тілан одягнули в декольтовану золоту сукню та підбори. Її мати, дизайнерка одягу Вероніка Лубрі, тоді пояснила пресі, що єдине, що справді викликає в неї подив у цьому знімку – це кольє вартістю близько 3 мільйонів євро, яке було на доньці.

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Французька модель Тілан Блондо рано прославилась Фото: Instagram

Донька колишнього футболіста Патріка Блондо сама згодом визнавала: жити відповідно до титулу "найкрасивішої" виявилося важким тягарем, і найбільше вона хотіла, щоб у ній бачили просто людину, а не образ.

Новий етап життя

Попри суперечливий старт, модельна кар'єра Тілан не зупинилася. У лютому 2017 року вона дебютувала на дорослому подіумі, взявши участь у показі Dolce & Gabbana в рамках Тижня моди в Мілані, а вже у вересні того ж року дизайнерський дует запросив її знову. Згодом Блондо стала обличчям L'Oréal та підписала контракти з низкою відомих брендів парфумерії й моди.

Тілан Блондо називала "найкрасивішою дівчинкою в світі" Фото: Instagram

За роки в індустрії вона встигла попрацювати поруч із такими іменами, як Джордан Данн і Джиджи Хадід, а також товаришувала з дітьми знаменитостей, зокрема з Брукліном Бекхемом, який колись жив по сусідству з нею в престижному лондонському районі Кенсінгтон.

Зараз Тілан Блондо майже не впізнати Фото: Instagram

Сьогодні Тілан поєднує модельну діяльність із роботою інфлюенсерки та власним бізнесом.

Стала дружиною друга

Про заручини з Беном Атталем модель повідомила у соцмережах усього за три місяці до весілля, написавши, що погодилася стати дружиною свого найкращого друга.

Весілля 25-річної Тілан Блондо Фото: Instagram

На церемонії у Парижі наречена з'явилась у білосніжній сукні з елегантною накидкою, зібраним темним волоссям і легким природним макіяжем. У руках вона тримала букет білих калл, а поруч ішов її обранець у темно-синьому костюмі.

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