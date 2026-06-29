Головного серцеїда 80-х помітили на вулиці без зубів: у нього були закохані всі жінки (фото)

Папараці зняли 73-річного Міккі Рурка під час прогулянки в Лос-Анджелесі без кількох передніх зубів та у брудному одязі. Ці кадри стали продовженням тривалої публічної драми, пов'язаної з фінансовими та особистими проблемами актора.

Нові знімки Міккі Рурка, що облетіли світові таблоїди, викликали хвилю занепокоєння серед шанувальників. Головного серцеїда 1980-х років помітили на вулиці з трьома собаками. Він одягнув сіре худі з капюшоном, рвані джинси та окуляри-авіатори, очевидно, намагаючись не привертати увагу.

Однак фотографам вдалося зробити чіткі знімки: на них видно, що в актора немає передніх зубів, а на обличчі та одязі – плями.

Виселення з дому й борги

Нові фото з'явилися через кілька місяців після гучної судової суперечки з орендодавцем. Власник будинку добився виселення Рурка, звинувативши його в несплаті близько 60 тисяч доларів. Актор у відповідь стверджував, що свідомо припинив платити – через антисанітарію, проблеми з гризунами та несправну сантехніку.

Відео дня

Міккі Рурк зараз важко впізнати Фото: X17online.com

Після виселення, за даними медіа, Рурк оселився в готелі Західного Голлівуду, де номер коштує від 550 доларів за ніч. Водночас його знайома Лія-Джоель Джонс запустила на GoFundMe збір коштів для купівлі йому житла. Рурк публічно відмежувався від цієї ініціативи, заявивши, що не просив нікого про допомогу.

Близькі актора характеризують його ситуацію як "багатий бідний": він продовжує зніматися й отримувати гонорари, але витрачає гроші так само швидко, як і заробляє.

Бокс, пластика та роки зловживань

Рурк пустився берега ще десятиліття тому. Сам він пояснював це наслідками боксерської кар'єри: після численних травм переніс п'ять операцій на носі та хірургічне втручання на вилиці. Актор пояснював, начебто звернувся "не до того хірурга". Врешті-решт результат виявився далеким від бажаного.

Міккі Рурк дуже сильно змінився зовні Фото: X17online.com

Інсайдери вказують на інший чинник. Ситуація, в якій опинилась зірка екрану, пов’язана з багаторічним зловживанням алкоголем і наркотиками, яке не могло не позначитися на здоров'ї та зовнішності колишнього серцеїда Голлівуду, в якого була закохані ледь не всі жінки.

Міккі Рурк у 1980-1990-х роках став улюбленцем глядачів завдяки драмі "Дев'ять з половиною тижнів", культовому містичному трилеру "Янгольське серце" та кримінальній стрічці "Місто гріхів".

Міккі Рурк був знаним серцеїдом Фото: IMDB

Після затяжної кризи та боксерської кар'єри зіграв головну роль у фільмі "Рестлер" (2008), яка принесла йому номінацію на премію "Оскар", а також нагороди "Золотий глобус" та BAFTA.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

73-річний актор виглядав невпізнаваним під час рідкісного виходу на Новий рік.

Нещодавно його вигнали зі зйомок британського шоу "Celebrity Big Brother" через те, що дав волю емоціям.

Міккі Рурк вже написав заповіт, згідно з яким усе його майно дістанеться його особистому помічнику та близькому другу Дмитру Корнійчуку з України.