Главного сердцееда 80-х заметили на улице без зубов: в него были влюблены все женщины (фото)

Папарацци сняли 73-летнего Микки Рурка во время прогулки в Лос-Анджелесе без нескольких передних зубов и в грязной одежде. Эти кадры стали продолжением затянувшейся публичной драмы, связанной с финансовыми и личными проблемами актёра.

Новые снимки Микки Рурка, облетевшие мировые таблоиды, вызвали волну беспокойства среди поклонников. Главного сердцееда 1980-х годов заметили на улице с тремя собаками. Он был одет в серую толстовку с капюшоном, рваные джинсы и очки-авиаторы, очевидно, стараясь не привлекать внимания.

Однако фотографам удалось сделать четкие снимки: на них видно, что у актера нет передних зубов, а на лице и одежде — пятна.

Выселение из дома и долги

Новые фото появились через несколько месяцев после громкого судебного спора с арендодателем. Владелец дома добился выселения Рурка, обвинив его в неуплате около 60 тысяч долларов. Актер в ответ утверждал, что сознательно перестал платить — из-за антисанитарии, проблем с грызунами и неисправной сантехники.

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Микки Рурка сейчас трудно узнать Фото: X17online.com

После выселения, по данным СМИ, Рурк поселился в отеле в Западном Голливуде, где номер стоит от 550 долларов за ночь. В то же время его знакомая Лия-Джоэль Джонс запустила на GoFundMe сбор средств на покупку ему жилья. Рурк публично отмежевался от этой инициативы, заявив, что никого о помощи не просил.

Близкие актера описывают его положение как "богатый бедный": он продолжает сниматься и получать гонорары, но тратит деньги так же быстро, как и зарабатывает.

Бокс, пластика и годы злоупотреблений

Рурк сошёл с рельсов ещё десять лет назад. Сам он объяснял это последствиями боксёрской карьеры: после многочисленных травм ему пришлось перенести пять операций на носу и хирургическое вмешательство на скуле. Актер объяснял, что, якобы, обратился "не к тому хирургу". В итоге результат оказался далек от желаемого.

Микки Рурк очень сильно изменился внешне Фото: X17online.com

Инсайдеры указывают на другой фактор. Ситуация, в которой оказалась кинозвезда, связана с многолетним злоупотреблением алкоголем и наркотиками, что не могло не отразиться на здоровье и внешности бывшего сердцееда Голливуда, в которого были влюблены чуть ли не все женщины.

Микки Рурк в 1980-1990-х годах стал любимцем зрителей благодаря драме "Девять с половиной недель", культовому мистическому триллеру "Ангельское сердце" и криминальной картине "Город грехов".

Микки Рурк был известным сердцеедом Фото: IMDB

После затяжного кризиса и боксёрской карьеры сыграл главную роль в фильме "Рестлер" (2008), которая принесла ему номинацию на премию "Оскар", а также награды "Золотой глобус" и BAFTA.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

73-летний актёр был неузнаваем во время редкого появления на Новый год.

Недавно его выгнали со съемок британского шоу "Celebrity Big Brother" из-за того, что он дал волю эмоциям.

Микки Рурк уже написал завещание, согласно которому всё его имущество достанется его личному помощнику и близкому другу Дмитрию Корнийчуку из Украины.